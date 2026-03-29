¿Ya lloró la Virgen?: la tradición que invita a visitar Guanajuato en Semana Santa

¿Ya lloró la Virgen? No es solo una pregunta. En Guanajuato Capital es una tradición, una contraseña local y, al mismo tiempo, una de las razones más entrañables para visitar la ciudad durante Semana Santa.

Quien la pronuncia frente a un altar o en algún restaurante del centro histórico puede recibir agua fresca, nieve o algún antojito como parte de una costumbre que sigue viva y que cada año transforma a la ciudad en una experiencia distinta: más colorida, más simbólica y también más sabrosa, así lo comentó Denisse Michelini Ojeda, directora de turismo y fomento económico de Guanajuato Capital.

Con esa esencia como punto de partida, Guanajuato Capital diseñó una agenda para Semana Santa y Pascua que busca algo más que atraer turistas de fin de semana. La ciudad quiere que el visitante se quede, camine, descubra y entienda por qué esta temporada es una de las más especiales del año.

La presentación del Festival Tradiciones y Sabores de Guanajuato.Foto: Patricia Ortega

Una ciudad que se llena de flores

Del 26 de marzo al 12 de abril, la capital guanajuatense celebrará la primera edición del festival Tradiciones y Sabores, un programa que reúne actividades religiosas, culturales y gastronómicas con el objetivo de fortalecer la actividad turística y ampliar la estancia de los visitantes.

En esos días, Guanajuato se convierte en una ciudad que se vive a pie: entre callejones, plazas, templos, terrazas, escalinatas y calles cubiertas de flores. El Viernes de Dolores es quizá el momento que mejor resume esa experiencia. Desde la víspera, el centro histórico se llena de altares, colores, agua de betabel con fruta —conocida como Lágrimas de la Virgen— y una atmósfera que mezcla: fe, convivencia y fiesta popular.

Esta temporada es una de las más significativas, no solo por su valor espiritual, sino porque representa un momento clave para el sustento de miles de personas que dependen del turismo, Denisse Michelini Ojeda, directora de Turismo y Fomento Económico de Guanajuato Capital.

Sabores de vigilia

La gastronomía también será protagonista. Más de 14 restaurantes ofrecerán propuestas de vigilia y recetas de cuaresma, mientras que el Festival de las Siete Cazuelas y una muestra de nieves tradicionales en la Calle del Truco buscarán convertir la cocina local en otro motivo para viajar.

Para Salvador Jaime Arroyo, chef de la Asociación Restaurantera y Catering Santa Fe de Guanajuato, la experiencia culinaria de estos días forma parte de la memoria viva de la ciudad.

La propuesta gastronómica de Semana Santa en Guanajuato es una oportunidad para vivir tradiciones que siguen vigentes, desde el agua de la Virgen hasta las recetas de cuaresma", mencionó Salvador Jaime Arroyo, chef de la Asociación Restaurantera y Catering Santa Fe de Guanajuato.

Una ciudad para caminarse

Guanajuato no es un destino para ver desde el coche. Es una ciudad para subir escalinatas, cruzar callejones, sentarse en una plaza, entrar a un templo, descubrir un café y terminar el día con una cena en alguna terraza o restaurante escondido entre la arquitectura del centro histórico.

El recorrido por las calles de Guanajuato Capital están repletas de edificios históricos, cultura y arte.Foto: Patricia Ortega

Luis Alberto Espinosa Orozco, presidente del Consejo Turístico de Guanajuato Capital, resumió esa idea al señalar que la ciudad ha sabido renovarse a través del turismo, manteniendo intacta su identidad patrimonial.

Guanajuato es una ciudad que se ha venido reinventando a lo largo de los años; el turismo ha rescatado infinidad de propiedades y hoy la ciudad es cada vez más bonita y más disfrutable", dijo — Luis Alberto Espinosa Orozco, presidente del Consejo Turístico de Guanajuato Capital.

Y quizá esa sea una de sus mayores ventajas en Semana Santa: aquí el viaje no se reduce a ver una procesión o visitar una plaza. Se convierte en una experiencia de varios días, explicó Espinosa.

Una escapada

La programación se completa con la nueva Ruta Religiosa, las procesiones del Domingo de Ramos, Viernes Santo y Sábado de Gloria, así como la Semana de Música Sacra (6 al 12 de abril), que llevará conciertos y actividades al Teatro Juárez, la Basílica Colegiata y el Templo de La Compañía.

Guanajuato Capital no solo quiere que la visites esta Semana Santa. Quiere que, cuando te vayas, te lleves algo más que fotos: una tradición que solo se entiende de verdad cuando alguien te pregunta, con una sonrisa, ¿Ya lloró la Virgen?.