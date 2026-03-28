Viacrucis de Iztapalapa 2026: fechas, horarios y todo lo que debes sabe

Una de las tradiciones más emblemáticas de México durante la Semana Santa es el Viacrucis de Iztapalapa, considerada un símbolo profundo de fe, cultura y comunidad.

Este año, la representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en su edición número 183 se llevará a cabo del domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril de 2026, con su acto central en Viernes Santo, 3 de abril.

La escenificación reúne cada año a miles de participantes de los ocho barrios originarios de la alcaldía Iztapalapa, que transforman las calles de la demarcación en escenarios bíblicos.

Esta tradición se remonta a 1843, cuando habitantes iztapalapenses hicieron una manda religiosa tras una epidemia de cólera, y hoy es una de las expresiones culturales más importantes de la Ciudad de México, además de estar reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Fechas claves

La Semana Santa y, por ende, la serie de representaciones del Viacrucis se desarrollan a lo largo de varios días, cada uno con un significado dentro de la historia cristiana:

La jornada inicia con el Domingo de Ramos ( 29 de marzo ) , fecha que conmemora la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén y marca el inicio formal de la Semana Santa.

El Jueves Santo ( 2 de abril ) incluye la escenificación de la Última Cena, así como la traición y el arresto de Jesús, preludios de los hechos que conducen a la crucifixión.

El punto culminante es el Viernes Santo ( 3 de abril ) , cuando se hace el Viacrucis a través de los barrios de Iztapalapa, culminando con la crucifixión en el Cerro de la Estrella, tradicionalmente considerado el “Monte Calvario” del relato bíblico.

El Sábado de Gloria ( 4 de abril ) es un día de reflexion .

E l Domingo de Resurrección ( 5 de abril ) cierra este ciclo litúrgico de la resurrección de Cristo.

Horarios y recorrido del Viernes Santo

El acto central del Viacrucis en Iztapalapa comenzará en la tarde del viernes 3 de abril, con el recorrido principal iniciando entre las 13:00 y las 14:00 horas aproximadamente.

El trayecto será por los barrios originarios: San Lucas, San Pablo, San Pedro, San José, Asunción, Santa Bárbara, San Ignacio y San Miguel, para concluir con la representación de la crucifixión en el Cerro de la Estrella, uno de los momentos más emotivos y esperados.

Durante la representación principal, miles de fieles y espectadores acompañan al actor que interpreta a Jesús mientras recorre varias calles con la cruz, recreando las catorce estaciones de la Pasión.

Las actividades del día suelen prolongarse durante varias horas y, por su importancia cultural y religiosa, muchas personas acuden desde temprano a lo largo del recorrido para apartar un lugar, participar o acompañar el acto con devoción.

Recomendaciones

Dado que el Viacrucis es uno de los eventos más concurridos de Semana Santa en la Ciudad de México, cada año se implementan operativos de seguridad y cierres viales para facilitar la movilidad de los asistentes y proteger a la multitud.

Se recomienda a quienes planean asistir prever posibles cortes en avenidas principales y usar el transporte público, como la Línea 8 del Metro con estaciones cercanas como Iztapalapa o Cerro de la Estrella, y llegar con anticipación para evitar aglomeraciones.