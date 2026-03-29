Semana Santa 2026: qué hacer si tu vuelo se retrasa o cancela y cuáles son tus derechos

Con la llegada de la Semana Santa 2026, miles de personas se preparan para viajar dentro y fuera del país. Sin embargo, retrasos, cancelaciones o cambios de itinerario pueden alterar los planes. Frente a este escenario, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recordó cuáles son los derechos de las y los pasajeros y qué deben hacer si enfrentan problemas con su vuelo.

La dependencia advierte que factores como condiciones meteorológicas, fallas técnicas o ajustes operativos pueden afectar la salida de vuelos, pero cuando estas situaciones son responsabilidad de la aerolínea, existen compensaciones obligatorias.

¿Qué hacer si tu vuelo se retrasa?

Si tu vuelo presenta demoras atribuibles a la aerolínea, lo primero que debe ocurrir es que la empresa informe claramente la causa del retraso, ya sea en pantallas del aeropuerto, módulos de atención o medios digitales.

De acuerdo con la Ley de Aviación Civil, las compensaciones dependen del tiempo de espera:

Retraso mayor a 1 hora y menor a 4 horas:

La aerolínea debe ofrecer alimentos, bebidas y descuentos para vuelos futuros hacia el mismo destino.

Retraso de más de 2 horas y menos de 4 horas:

Además de lo anterior, el descuento no puede ser menor al 7.5% del costo del boleto. ¿Y si el vuelo se cancela o se retrasa más de 4 horas?

En estos casos, los pasajeros tienen derecho a elegir entre varias opciones:

Reembolso del boleto (o la parte no utilizada) más una indemnización mínima del 25%.

Transporte sustituto en el primer vuelo disponible, incluyendo alimentos, hospedaje (si aplica) y traslado terrestre.

Reprogramación del viaje en otra fecha, junto con una indemnización no menor al 25%.

La Profeco subraya que alimentos, bebidas y hospedaje deben proporcionarse en el momento, mientras que las indemnizaciones económicas pueden tardar hasta 10 días naturales después de presentar la reclamación.

Cambios de itinerario: esto deben avisarte

Si la aerolínea modifica tu vuelo, está obligada a informarlo con al menos 24 horas de anticipación, mediante llamada, correo electrónico, mensaje o cualquier canal digital disponible.

Recomendaciones para evitar contratiempos

Ante la alta demanda de viajes, también impulsada por eventos como el Mundial de 2026, la Profeco recomienda:

Llegar con anticipación al aeropuerto.

Revisar términos y condiciones antes de comprar.

Tener a la mano identificación oficial y datos correctos.

Acudir a los módulos de atención de Profeco en caso de irregularidades.

Actualmente, la Procuraduría mantiene presencia en aeropuertos con mayor afluencia para atender quejas y orientar a las y los viajeros.