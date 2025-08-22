IBTM 2025: Foro de sostenibilidad turística llega a Chihuahua con impacto binacional

Ciudad Juárez será sede del primer Foro regional sobre Sostenibilidad y Responsabilidad Social en el Turismo, que se celebrará los días 25 y 26 de noviembre de 2025. El evento se organiza en conjunto con el Sustainable & Social Tourism Summit®, foro reconocido en América Latina por impulsar el turismo responsable.

El anuncio se realizó en el marco de IBTM Américas 2025 que se llevó a cabo en la Ciudad de México.

Durante la presentación, Fernando Mandri Bellot, presidente del Sustainable & Social Tourism Summit, explicó que el foro estará enfocado en fortalecer a los prestadores de servicios turísticos del país.

Queremos que este foro ofrezca nuevas estrategias y herramientas que permitan implementar la sustentabilidad y la responsabilidad social en empresas y destinos turísticos”, afirmó Mandri.

El programa contempla la participación de especialistas nacionales e internacionales que compartirán experiencias y modelos de buenas prácticas. La intención es generar un espacio de aprendizaje e intercambio útil para las pequeñas y medianas empresas turísticas de la región.

Francisco Moreno, director de Turismo Municipal de Ciudad Juárez, subrayó que el evento es una oportunidad directa para las pequeñas y medianas empresas (pymes) locales. Además, destacó que tendrá un impacto binacional, ya que convocará a representantes del sector provenientes de Texas y Nuevo México, aprovechando la localización geográfica y la infraestructura de la ciudad.

IBTM 2025 ChihuahuaCortesía

Por su parte, Julio Chávez Ventura, director general del Fideicomiso de Turismo ¡Ah Chihuahua!, destacó la importancia de que el estado haya sido seleccionado como sede del foro.

“Este evento confirma que Chihuahua puede ser un referente en turismo responsable y sustentable. Invitamos a toda la cadena de valor turística a sumarse y participar”, expresó Chávez Ventura.

ChihuahuaCortesía

El foro busca sensibilizar a empresarios y autoridades, y a la vez, promover acciones concretas que conviertan al turismo en un motor de desarrollo integral, con beneficios para comunidades y territorios.

Los organizadores consideran que la ubicación estratégica de Ciudad Juárez permitirá que el foro tenga un alcance mayor, reforzando la cooperación regional entre México y Estados Unidos. La meta es posicionar a la ciudad como un ejemplo de turismo sustentable en la frontera norte.

El Sustainable & Social Tourism Summit A.C., organizador del encuentro, es una organización de la sociedad civil dedicada a promover la cultura de la sostenibilidad y la solidaridad en el sector. Cada año convoca a empresarios, académicos y funcionarios para debatir sobre el futuro del turismo sustentable.

La edición de noviembre en Chihuahua será la primera vez que este foro se realice en México fuera de su sede habitual. “Con ello, se busca consolidar un liderazgo estatal en la agenda de turismo responsable y marcar un precedente para futuras ediciones”, concluyó Mandri.