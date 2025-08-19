Turismo MICE ¿Qué es el IBTM Americas y dónde se celebra este año?

IBTM Americas es el evento líder en la industria de reuniones y eventos en América donde los profesionales del sector MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions) se reúnen para impulsar a la industria generando conexiones valiosas.

Este año, la feria organizada por RX Global celebra su 16ª edición enel Centro Citibanamex de la Ciudad México durante los días 20 y 21 de agosto bajo el lema "Land of Co-Creators".

Para este 2025 se espera la participación de más de 4,000 profesionales, 450 expositores y más de 400 compradores de diferentes partes del mundo.

¿Qué ofrece el evento?

Networking y negocios pre-agendados: Más de 10,000 reuniones personalizadas entre Hosted Buyers y expositores para generar oportunidades concretas de negocio.

Participación destacada: Durante la edición del 2024, el evento contó con la participación de más de 3,000 profesionales del sector, creciente en un 15% de asistencia, quienes interactuaron con más de 450 expositores durante dos días de evento y se espera que este año crezcan estas cifras.

Agenda: Incluye más de 50 a 80 sesiones especializadas que abarcan:

RX Trends Forum: Tendencias en tecnología, sostenibilidad, liderazgo, geopolítica y modelos emergentes de negocio

Conferencias tématicas: Deportes, bodas, sustentabilidad, desarrollo de eventos y Farmacología y salud

Foros con enfoque en IA (inteligencia artificial), sostenibilidad, innovación, diversidad e inclusión

Impacto económico y sectorial

Cabe señalar que el turismo MICE tiene un alto poder adquisitivo; cada asistente suele gastar entre 850 y 2,200 dólares, y el evento ha generado derramas significativas, posicionando a México como hub regional.

Para este año, IBTM Américas no solo busca reafimar su liderazgo como el evento más importante de la industria de reuniones en América Latina, sino que también ha establecido un nuevo estándar para la colaboración y la innovación en el sector.