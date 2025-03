Día de la Mujer 2025: Independencia económica, necesario para avanzar en la equidad de género

La información nos empodera para tomar mejores decisiones, pero cuando esta va encaminada a mejorar nuestra situación financiera, tiene un mayor impacto.

En el marco de la conmemoración del Día de la Mujer, Adriana Rangel, directora del Segmento Institucional para Vanguard Latam, señala que la independencia económica es una condición necesaria para avanzar en la equidad de género, de tal manera que tener el control de nuestros recursos nos ayuda a empezar a lograrlo.

¿Cómo empezar?

Empezar no siempre es fácil, por lo que la especialista nos comparte algunas estrategias claves para empezar en el mundo de las inversiones y de esta manera las mujeres mejoren sus finanzas e inversiones.

El primer paso es ahorrar. Es posible ahorrar si se hace un presupuesto.

Buscar asesoría financiera. La asesoría financiera agrega mucho valor y abajo te cuento cuánto.

Poner a trabajar el dinero, es decir Invertir.

Seguir invirtiendo a lo largo del tiempo. Reconozcamos que es difícil tener la disciplina del ahorro e inversión, para ello recomiendo automatizar ese tipo de decisiones, por ejemplo: usar la domiciliación para los productos de inversión.

“Si tuviera que dar un ejemplo, yo recomendaría a las mujeres que domiciliaran el ahorro voluntario a su Afore. Así estarán contribuyendo a tener mejor suficiencia de los recursos en el retiro y mayor independencia económica”, señaló en entrevista para El Economista.

Principios de inversión

Ante lo anterior, la especialista nos comparte 5 principios de inversión que facilitan el tener éxito en las inversiones, independientemente del instrumento o portafolio que se elija:

Objetivo. Tener claros los objetivos de inversión, el horizonte para alcanzarlos y sobre todo que sean objetivos realistas y alcanzables.

Diversificación. Una vez teniendo el objetivo claro invertir en un portafolio diversificado con activos riesgosos como las acciones y otros menos riesgosos como los bonos. Con base en el horizonte de inversión se puede asignar más a o menos a activos riesgosos. "Por ejemplo, si el objetivo es a 10 años, puedes asignar un monto mayor a acciones pues tienes suficiente tiempo para recuperarte de ajustes en el mercado y estar invertida cuando el mercado se recupere y suba. Es importante, también, incluir activos menos riesgosos como los bonos; pues estos tienen una función diversificadora frente a las acciones". señala.

Disciplina, mantener la inversión de acuerdo con el plan. "Si yo dije que iba a ir 80% acciones / 20% bonos entonces, sin importar el ruido del mercado, los aranceles o no aranceles, las tensiones geopolíticas y el ruido que eso haga en el mercado, la inversionista debe mantenerse apegada al plan original. Cuando el portafolio se desbalancea o cuando quiero invertir 500 pesos más, los invierto con el mismo plan de 80/20".

Costo, así como los intereses componen, los costos componen. Es importante entender lo que estas pagando por tus inversiones y si no entiendes, hay que preguntarle a la institución con la que estas invirtiendo.

Asesoria. La directora del Segmento Institucional para Vanguard Latam considera que para lograr mejores resultados en tus inversiones la asesoría financiera es fundamental.

“Si no te dedicas a las finanzas, es muy importante que te acerques a una asesora financiera. Las personas que tienen una asesora financiera tienen en promedio un retorno 3% mayor que los clientes que no lo tienen. El 3% viene no solo de una construcción adecuada y diversificada del portafolio, sino, también, el apoyo en la toma de decisiones financieras en momentos de volatilidad extrema o de necesidades de liquidez”, concluyó