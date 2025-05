Venezuela toma el camino de Nicaragua

Caracas. El chavismo gobernante en Venezuela se encaminaba anoche a una aplastante victoria en las elecciones, marcadas por una ola de arrestos de dirigentes de oposición, llamados a no participar en el proceso y sin oposición.

Diez meses después del fraude electoral operado por Nicolás Maduro y los disturbios que le siguieron, se eligen ahora a 285 diputados de la Asamblea Nacional y 24 gobernaciones.

La líder opositora María Corina Machado llamó a sus partidarios a no votar en medio de su denuncia de fraude en las presidenciales del 28 de julio. "Cuando es SÍ, es SÍ. Cuando es NO es NO", escribió en X.

La baja afluencia en los centros de votación predominó en las principales ciudades del país, constataron periodistas de la AFP. No obstante, el Consejo Nacional Electoral (CNE), acusado de servir a Maduro, aplazó el lapso de cierre de la votación hasta las 19 horas.

"No voy a votar porque debemos salir ya de este régimen", dijo Mirian Cristina Pérez, una educadora jubilada de 73 años en San Cristóbal (oeste). "Esto es para que vean que estamos en democracia cuando todo el mundo sabe que no es así".

De cualquier modo, sin importar el índice de participación, la abstención garantiza que el chavismo se imponga en la mayoría de los cargos para blindar aún más el poder de Maduro.

La encuestadora Delphos proyectó que la jornada se cerrará con una participación del 16% de los 21 millones de electores llamados a votar.

"Cuando el adversario se retira del campo, uno avanza y toma terreno", dijo el presidente dictador al votar.