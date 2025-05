Trump se reunió con Powell en la Casa Blanca: ¿Lo convenció de bajar las tasas de la Fed?

El jefe de la Reserva Federal, Jerome Powell, se reunió con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca este jueves para discutir la evolución económica, incluyendo el crecimiento, el empleo y la inflación, dijo la oficina de Powell en un comunicado.

La reunión se celebró por invitación del mandatario, según el comunicado.

"El presidente Powell no discutió sus expectativas para la política monetaria, excepto para enfatizar que el camino de la política dependerá completamente de la información económica entrante y lo que eso significa para las perspectivas", indicó el comunicado.

Por su parte la Casa Blanca comunicó que Trump le dijo al jefe de la Fed que "comete un error" al resistirse a bajar las tasas.

Trump ha arremetido repetidamente contra Powell, a quien nominó para el cargo durante su primer mandato y que fue renominado para un segundo mandato por el presidente demócrata Joe Biden, y ha dicho que quiere verlo fuera del banco central.

"El presidente Powell dijo que él y sus colegas en el FOMC (Comité Federal del Mercado Abierto) fijarán la política monetaria, como exige la ley, para apoyar el máximo empleo y precios estables y tomarán esas decisiones basándose únicamente en un análisis cuidadoso, objetivo y no político", señaló el comunicado.

Trump, que ha atacado a Powell por la decisión de la Fed de no bajar las tasas de interés, dijo recientemente que no tiene intención de despedirlo. No obstante, la posibilidad de un despido inquietó a los mercados financieros que confían en la capacidad de un banco central independiente para hacer su trabajo sin interferencias políticas.

