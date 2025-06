Trump dice que reunión con Irán está prevista para el jueves

Donald Trump dijo el lunes que Estados Unidos e Irán continuarían el jueves las conversaciones para un acuerdo nuclear, añadiendo que la república islámica tiene una postura negociadora dura y que el principal impedimento para un pacto es el tema del enriquecimiento.

"Estamos trabajando mucho sobre Irán en este momento", dijo Trump a periodistas en un evento económico en la Casa Blanca. "Es duro. Son grandes negociadores".

"Solo piden cosas que no se pueden hacer. No quieren renunciar a lo que tienen que renunciar", añadió. "Buscan el enriquecimiento. No podemos tener enriquecimiento. Queremos justo lo contrario. Y hasta ahora, no están ahí".

"Nos han dado su opinión sobre el acuerdo. Y les he dicho que no es aceptable", remarcó el mandatario, mientras Teherán planea entregar a Washington una contrapropuesta.

Trump destacó que Irán discutió entre otros temas con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu el lunes.