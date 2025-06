Trump dice que quiere un "fin real" del problema nuclear con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que quería un "fin real" del problema nuclear con Irán e señaló que podría enviar a altos cargos estadounidenses a reunirse con la república islámica, mientras la guerra aérea entre Israel e Irán proseguía por quinto día consecutivo.

Hizo estos comentarios durante su partida a medianoche de Canadá, donde asistió el lunes a la cumbre del Grupo de los Siete (G7), según los comentarios publicados por un periodista de CBS News en la red social X. Trump predijo que Israel no disminuiría sus ataques contra Irán. "Lo vais a ver en los próximos dos días. Lo van a ver. Nadie ha aflojado hasta ahora", citó el periodista de la CBS a Trump en el Air Force One.

"Puede que lo haga", dijo sobre la posibilidad de encargar al enviado estadounidense para Oriente Próximo, Steve Witkoff, o al vicepresidente, JD Vance, que se reúnan con Irán. Trump busca una "renuncia completa" por parte de Irán, según una información conjunta de Politico. Washington ha dicho que Trump seguía aspirando a un acuerdo nuclear con Irán, incluso mientras se desarrolla el enfrentamiento militar.

Los líderes mundiales reunidos en la cumbre del G7 pidieron una desescalada del peor conflicto de la historia entre los enemigos regionales y dijeron que Irán nunca debe tener un arma nuclear, al tiempo que afirmaron el derecho de Israel a defenderse.

Trump, que abandonó la cumbre antes de tiempo debido a la situación en Oriente Próximo, dijo que su marcha no tenía "nada que ver" con trabajar en un acuerdo entre Israel e Irán después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, dijera que Estados Unidos había iniciado una propuesta de alto el fuego.

"¡Error! No tiene ni idea de por qué estoy ahora de camino a Washington, pero desde luego no tiene nada que ver con un Alto el Fuego. Mucho más grande que eso", escribió Trump en su plataforma Truth Social a última hora del lunes.

Israel lanzó su guerra aérea con un ataque sorpresa que ha matado a casi toda la cúpula militar iraní y a sus principales científicos nucleares. Dice que ahora tiene el control del espacio aéreo iraní y tiene la intención de intensificar la campaña militar en los próximos días.

Trump ha afirmado sistemáticamente que el asalto israelí podría terminar rápidamente si Irán accediera a las exigencias de EEUU de que acepte estrictas restricciones a su programa nuclear. "En pocas palabras, IRÁN NO PUEDE TENER UN ARMA NUCLEAR. ¡Lo dije una y otra vez! Todo el mundo debería evacuar inmediatamente Teherán", escribió Trump el lunes.

La Guardia Revolucionaria de Irán dijo el martes que una nueva oleada "más potente" de misiles fue lanzada recientemente hacia Israel, informó la agencia estatal de noticias. Un alto comandante del ejército iraní dijo que una nueva oleada de drones golpearía Israel.

Tres personas murieron y cuatro resultaron heridas en la ciudad de Kashan, en el centro de Irán, en un ataque israelí, informó el martes la agencia iraní Nournews.

Explosiones y fuego de defensa antiaérea

Medios de comunicación iraníes también informaron de explosiones y fuego pesado de defensa aérea en Teherán a primera hora del martes, y de la presencia de humo en el este de la ciudad después de una explosión de supuestos proyectiles israelíes.

Las defensas aéreas se activaron también en Natanz, donde se encuentran instalaciones nucleares clave, a 320 kilómetros de distancia, informó el sitio web de noticias Asriran. Médicos y enfermeras que estaban de permiso han sido convocados para desempeñar sus funciones, informaron medios de comunicación iraníes.

El diputado de la ciudad de Jorramabad, Reza Sepahvand, dijo a la agencia iraní de noticias laborales que la mayoría de los incidentes que se producen en Irán se deben a "infiltrados" y no a la acción directa de Israel, y añadió que 21 personas murieron en la provincia occidental de Lorestán. Los mercados globales del petróleo están en alerta máxima ante cualquier novedad en el conflicto que pueda afectar al suministro mundial.

En la madrugada del martes se produjo un incidente marítimo cerca del estrecho de Ormuz, frente a las costas de Emiratos Árabes Unidos. La guardia costera de los Emiratos Árabes Unidos informó de que había evacuado a 24 personas del petrolero ADALYNN tras una colisión entre dos barcos en el golfo de Omán, cerca de Ormuz. Alrededor de una quinta parte del consumo mundial total de petróleo pasa por esta vía navegable.

Fuentes navales han declarado a Reuters que las interferencias electrónicas en los sistemas de navegación de los buques comerciales han aumentado en los últimos días en torno al estrecho de Ormuz y el golfo Pérsico, lo que está afectando a los buques que navegan por la región.

El ejército israelí dijo el martes que había matado al jefe del Estado Mayor iraní. Israel también afirmó haber atacado objetivos militares iraníes, como depósitos de armas y lanzaderas de misiles.

Las autoridades iraníes han informado de 224 muertos, en su mayoría civiles, en cinco días, mientras que Israel dijo que habían muerto 24 civiles. El ministro israelí de Finanzas, Bezalel Smotrich, dijo que casi 3,000 israelíes habían sido evacuados debido a los daños causados por los ataques iraníes.

Fuentes consultadas dijeron a Reuters que Teherán había pedido a Omán, Qatar y Arabia Saudí que instaran a Trump a presionar al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para que aceptara un alto el fuego inmediato. A cambio, Irán mostraría flexibilidad en las negociaciones nucleares, según dos fuentes iraníes y tres regionales.

China insta a sus ciudadanos a abandonar Israel

"Si el presidente Trump es sincero acerca de la diplomacia y está interesado en detener esta guerra, los próximos pasos son consecuentes", dijo el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, en X. "Israel debe detener su agresión, y en ausencia de un cese total de la agresión militar contra nosotros, nuestras respuestas continuarán."

Irán niega que aspire a desarrollar armas nucleares y ha señalado su derecho a la tecnología nuclear con fines pacíficos, incluido el enriquecimiento, como parte del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP). Israel, que no es parte del TNP, es el único país de Oriente Próximo del que se cree que posee armas nucleares. Israel no lo niega ni lo confirma.

Ante la creciente preocupación por la seguridad y el cierre del espacio aéreo israelí debido a la guerra, la embajada china en Israel instó a sus ciudadanos a abandonar el país a través de los pasos fronterizos terrestres lo antes posible. El conflicto se recrudeció el lunes con el ataque israelí a las instalaciones de enriquecimiento de uranio de Irán.

Rafael Grossi, director del Organismo Internacional de la Energía Atómica, declaró a la BBC que la planta de Natanz había sufrido graves daños, que probablemente habían destruido 15.000 centrifugadoras, mientras que la planta iraní de Fordow permanecía prácticamente intacta.