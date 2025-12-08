Terremoto en Japón deja saldo de al menos 30 heridos

Al menos 30 personas fueron reportadas el martes como heridas tras el potente terremoto de magnitud 7.5 que sacudió la costa norte de Japón, donde se registraron varias olas de tsunami de hasta 70 centímetros, informó la primera ministra, Sanae Takaichi.

El sismo se produjo a las 23:15 horas (tiempo local) frente a Misawa, en la costa norte de Japón, a una profundidad de 53 kilómetros y elevó las posibilidades de nuevos sismos fuertes en los próximos días, según la Agencia Meteorológica japonesa (JMA).

El organismo inicialmente reportó una magnitud de 7.6, pero luego lo revisó a la baja a 7.5.

Takaichi indicó que se han reportado 30 heridos por el terremoto y llamó a la población a tomar medidas de protección en caso de nuevas réplicas.

"Escuchen las informaciones de la JMA y de las autoridades locales toda la semana, verifiquen que su mobiliario esté bien asegurado (...) y estén listos para evacuar si sienten un temblor", dijo la primera ministra.

Entre los heridos hay una persona con lesiones graves en la isla norteña de Hokkaido, indicó la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres, que recomendó la evacuación de 28,000 personas.

Al amanecer del martes, los pobladores de la isla constataron que varias rutas estaban dañadas mientras la nieve comenzaba a cubrir el suelo.

"Cuando sentimos el temblor y se activó el sistema de alerta, salimos rápidamente de casa" con los niños en brazos, contó Daiki Shimohata, de 33 años, empleado municipal en la prefectura de Aomori.

La JMA emitió inicialmente un alerta de tsunami, pero la levantó horas más tarde.

Imágenes de la emisora pública NHK mostraron fragmentos de vidrio roto esparcidos por las carreteras.

Los residentes de Hachinohe huyeron de sus hogares para refugiarse en el ayuntamiento, según NHK.

El terremoto también se sintió en el centro urbano de Sapporo, donde las alarmas sonaron en los celulares para alertar a los residentes.

Un reportero de NHK en Hokkaido describió un temblor horizontal de unos 30 segundos que le impidió mantenerse en pie.

La agencia meteorológica había advertido de que se esperaba un tsunami de hasta tres metros en la costa pacífica de Japón.

El portavoz del gobierno Minoru Kihara instó a los residentes a permanecer en un lugar seguro hasta que se levantara la alerta.

Ningún informe de "anomalías"

Kihara afirmó que no había recibido "informes de anomalías" en las dos centrales nucleares del norte de Japón, y añadió que se estaban realizando investigaciones en otras instalaciones nucleares.

En 2011, un terremoto de magnitud 9.0 provocó un tsunami que dejó 18.500 muertos o desaparecidos y causó una devastadora fusión en la central nuclear de Fukushima.

Poco después del terremoto del lunes, Tohoku Electric Power dijo en una publicación en X que los sistemas de seguridad de su central nuclear de Higashidori, en Aomori, y de su central nuclear de Onagawa, en la región de Miyagi, no habían mostrado ninguna anomalía.

Japón está situado en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de intensa actividad sísmica.

El archipiélago, hogar de alrededor de 125 millones de personas, registra aproximadamente 1,500 sacudidas cada año.

La gran mayoría son leves, aunque los daños que provocan varían según su ubicación y la profundidad bajo la superficie terrestre.

Los sismos son extremadamente difíciles de predecir, pero en enero un panel gubernamental aumentó ligeramente la probabilidad de que se produzca un temblor importante en la fosa de Nankai, frente a las costas de Japón, en los próximos 30 años, situándola entre el 75% y el 82%.