Rubio defiende ataques de EU a barcos de Venezuela ligados al narco; México se mantiene al margen

El secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió que Washington no permitirá la operación “impune” de cárteles en el Caribe, mientras que el canciller Juan Ramón de la Fuente se abstuvo de dar un posicionamiento sobre Nicolás Maduro y Venezuela

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió que los carteles de la droga han utilizado rutas marítimas en el Caribe durante años, pero aseguró que el gobierno del presidente Donald Trump no permitirá que continúen operando con impunidad.

Tras el ataque estadounidense, que dejó 11 muertos, ayer, contra una embarcación de Venezuela que supuestamente contenía un cargamento de drogas y que, aseguran, pertenecía a la banda criminal Tren de Aragua, Rubio enfatizó que Estados Unidos tiene derecho a defenderse.

En rueda de prensa, tras una reunión con autoridades mexicanas para abordar la cooperación en seguridad, Rubio señaló que, aunque estas organizaciones criminales consideran parte de su “pérdida calculada” la intercepción de embarcaciones, representan una amenaza directa para la seguridad nacional de Estados Unidos.

“Estos carteles ganan miles de millones de dólares y han sido designados como grupos terroristas porque llevan drogas fatales a nuestras calles. El presidente fue electo con la promesa de detenerlos y la va a cumplir”, enfatizó tras confirmar que recientemente se realizó una operación en aguas internacionales.

El funcionario advirtió que las acciones militares para frenar el tráfico de drogas en el Caribe continuarán, pues —dijo— “no quedará duda de que no podrán seguir actuando con impunidad”.

Por su parte, el canciller Juan Ramón de la Fuente cuestionado sobre la amistad con el gobierno de Nicolás Maduro evitó dar su opinión, no obstante, subrayó que México es un país de paz y que su política exterior se guía por los principios establecidos en la Constitución y en el derecho internacional.

“Nuestra brújula son la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de las controversias, la igualdad jurídica de los Estados y la cooperación para el desarrollo”, afirmó.

De la Fuente recalcó que estos principios se aplican de manera clara tanto en la relación con Estados Unidos como en otros escenarios internacionales, y reiteró que México mantiene su compromiso con la cooperación bajo el respeto mutuo y la soberanía.