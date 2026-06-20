Red Al Jazeera anuncia la muerte de uno de sus periodistas en bombardeo israelí en Gaza

La cadena catarí de televisión Al Jazeera anunció este sábado que uno de sus periodistas murió en un bombardeo israelí en la Franja de Gaza.

"El camarógrafo del canal Al Jazeera Live (...) Ahmed Wishah, así como otras dos personas, perdieron la vida en un bombardeo israelí contra una casa en el centro de la Franja de Gaza", indicó el canal en su página web.

El ataque fue llevado a cabo con un dron en el campo de refugiados de Bureij y causó también varios heridos, según un corresponsal del canal.

El ejército israelí confirmó la muerte de Wishah y afirmó haber matado a un "terrorista" del movimiento islamista palestino Hamás.

Ahmed Wishah era hermano de Mohammed Wishah, un corresponsal del canal que igualmente había sido asesinado en abril en un ataque con dron israelí.

El ejército israelí también lo había acusado de ser un integrante de Hamás que operaba "bajo la cobertura" del periodismo.

Fuentes médicas de la Franja de Gaza habían informado anteriormente de la muerte de cinco personas en ataques israelíes en Ciudad de Gaza, más al norte, a pesar del frágil alto el fuego vigente en el territorio palestino.

Según la oenegé Reporteros Sin Fronteras (RSF), más de 220 periodistas han sido asesinados entre octubre de 2023 y fines de 2025 por el ejército israelí en Gaza, al menos 70 de ellos en el ejercicio de sus funciones.