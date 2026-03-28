Prensa extranjera denuncia violencia contra periodistas de CNN en Cisjordania

La Asociación de la Prensa Extranjera (FPA, en inglés) condenó el sábado "comportamientos violentos" de soldados israelíes contra un equipo de periodistas de la cadena estadounidense CNN en Cisjordania, así como su "detención arbitraria", después de que el ejército anunciara su intención de abrir una investigación.

El jueves periodistas de CNN cubrían las consecuencias de un ataque de colonos y la instalación de un puesto avanzado cerca del pueblo palestino de Tayasir (noreste de Cisjordania), cuando fueron atacados por soldados israelíes, según relató la FPA en un comunicado.

Aunque se habían "identificado claramente", según la asociación, los periodistas y civiles palestinos fueron amenazados, con soldados apuntándoles con armas y ordenando detener la grabación.

"Un soldado se acercó por detrás al fotoperiodista de CNN, lo agarró del cuello, lo tiró al suelo y dañó su material.

El equipo, junto con otros palestinos presentes, fue posteriormente retenido durante unas dos horas, impidiéndoles deliberadamente ejercer su trabajo", denunció la FPA, precisando que toda la escena fue grabada.

"El comportamiento de los soldados en este incidente no representa al ejército israelí, va en contra de lo que se espera de sus miembros y será objeto de una investigación", declaró en X el portavoz internacional del ejército, el teniente coronel Nadav Shoshani.

Tras recibir el reporte, "actuamos para resolver la situación lo antes posible", añadió, afirmando haberse "disculpado en privado" y querer garantizar el respeto a la libertad de prensa.

La FPA, que representa a varios cientos de periodistas que cubren Israel y los Territorios Palestinos para medios extranjeros, indicó haber presentado una denuncia.