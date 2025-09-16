Los rebeldes hutíes de Yemen anuncian el "éxito" de dos ataques aéreos contra Israel

Las milicias rebeldes hutíes de Yemen afirmaron este martes haber realizado dos operaciones militares contra Israel, una contra Yafa, en el oeste de Israel, y otra contra Eilat, en el sur, horas después de que el Ejército israelí identificase un misil y se activasen las alarmas en varias zonas del país.

"Las Fuerzas Armadas Yemeníes llevaron a cabo una operación militar cualitativa utilizando un misil balístico hipersónico contra un objetivo sensible del enemigo israelí en la zona ocupada de Yaffa", próxima a Tel Aviv, afirmó a través de Telegram el portavoz militar hutí, Yahya Sari, que ha celebrado el éxito de la operación en provocar la huida a refugios de los habitantes.

Asimismo, dijo que la fuerza de drones hutí ha realizado "exitosamente" otra operación contra el aeropuerto de Ramon, en Eilat, en el extremo sur de Israel.

Sari realizó también un "llamamiento a todos los miembros de la nación árabe e islámica" a que intercedan por los palestinos de la Franja de Gaza ante los ataques israelíes, advirtiendo de que "esta brutal y criminal agresión se extenderá a diversos países a menos que los pueblos y los Estados se movilicen".

El comunicado de los rebeldes hutíes llegó después de que las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) aseguraron haber interceptado un misil lanzado desde territorio yemení, tras afirmar que se habían activado las alertas en "varias áreas del país".

Horas antes, el Ejército israelí atacó Yemen en respuesta a los "reiterados ataques de los hutíes contra territorio israelí, en los que se han desplegado drones y misiles tierra-tierra", según ha explicado.

"El régimen hutí, bajo la dirección y financiación de Irán, busca perjudicar a Israel y sus aliados. Explota el espacio marítimo para ejercer su fuerza y realizar actividades terroristas contra buques mercantes que transitan las zonas internacionales de navegación", afirmó.