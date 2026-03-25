La primera mujer arzobispa de Canterbury asume el cargo recordando a las víctimas de los fallos en la iglesia

La primera mujer arzobispa de Canterbury, Sarah Mullally, asumió este miércoles el cargo con un primer sermón en el que ha tenido palabras de reconocimiento para las víctimas de "los fallos" dentro de la propia iglesia anglicana.

"Llevamos a las víctimas y supervivientes en nuestros corazones y en nuestras oraciones, y debemos seguir comprometidos con la verdad, la compasión, la justicia y la acción", ha afirmado durante el discurso de investidura en la propia Catedral de Canterbury, a la que han acudido los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina.

La persona de mayor rango eclesiástico dentro de la Iglesia de Inglaterra insistió en "no pasar por alto ni minimizar el dolor experimentado" por aquellos que han sido "perjudicados" por "las acciones, inacciones o fallos" de quienes pertenecen a las propias iglesias y comunidades.

"En un mundo ya desgarrado por el conflicto, el sufrimiento y la división, también debemos reconocer el dolor que existe mucho más cerca de casa", ha expuesto, pidiendo rezar por ellos "sin cesar", en un discurso en el que ofreció palabras de recuerdo para las víctimas de las guerras en Ucrania, Sudán y Birmania.

Mullally se convirtió este miércoles en la 106 arzobispa de Canterbury y la primera mujer que ocupa el cargo. Asume el puesto después de que su antecesor Justin Welby dimitiera en 2024, tras ser fuertemente criticado por su gestión de un caso de abusos. Obispa de Londres desde 2018, anteriormente fue obispa de Crediton en la diócesis de Exeter.