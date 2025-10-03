Reino Unido nombra a Sarah Mullally primera arzobispa de la Iglesia de Inglaterra

Sarah Mullally fue nombrada este viernes nueva arzobispa de Canterbury, convirtiéndose en la primera mujer que dirige la Iglesia de Inglaterra en los 1,400 años de historia de este cargo.

Mullally, de 63 años, se convierte también en la cabeza ceremonial de unos 85 millones de anglicanos de todo el mundo, divididos entre cristianos conservadores, especialmente en África, donde la homosexualidad está prohibida en algunos países, y sus correligionarios occidentales, generalmente más liberales.

La Conferencia del Futuro Anglicano Global (GAFCON, por sus siglas en inglés), una agrupación de iglesias anglicanas conservadoras de África y Asia, criticó inmediatamente el nombramiento de Mullally afirmando que demostraba que la rama inglesa de la Iglesia había "renunciado a su autoridad para liderar".

La nueva arzobispa ha mostrado apoyo a causas liberales

Mullally, que ejerce como obispa de Londres desde 2018, ha defendido anteriormente varias causas liberales dentro de la Iglesia, como permitir la bendición de parejas del mismo sexo en uniones civiles y matrimonios.

Las reformas introducidas hace 11 años hicieron posible que una mujer ocupara el cargo, y al ser nombrada 106ª arzobispa de Canterbury, Mullally se convierte en la líder femenina de una de las últimas áreas de la vida pública británica que ha sido liderada solo por hombres.

Al aceptar su nombramiento este viernes, Mullally dijo que quiere unir a la gente para encontrar "esperanza y sanación".

"Quiero, muy sencillamente, animar a la Iglesia a seguir creciendo en confianza", dijo en su primera declaración como arzobispa. "Estoy deseando compartir este camino de fe con los millones de personas que sirven a Dios y a sus comunidades en parroquias de todo el país y de toda la Comunión Anglicana mundial."

Mullally fue enfermera oncológica

Mullally fue enfermera oncológica y trabajó como jefa de Enfermería de Inglaterra a principios de la década de 2000. Ha abogado por crear una cultura abierta y transparente en las iglesias que permita la diferencia y el desacuerdo.

"Hay muchos puntos en común entre la enfermería y el sacerdocio. Todo gira en torno a las personas y a estar con ellas en los momentos más difíciles de sus vidas", dijo en una ocasión a una revista.

Fue ordenada sacerdote en 2002 y en 2015 se convirtió en una de las primeras mujeres consagradas obispa en la Iglesia de Inglaterra.

Mullally forma parte de la Cámara Alta del parlamento británico, la Cámara de los Lores, y ha intervenido en asuntos como la crisis del coste de la vida, la sanidad y la justicia social. Empezará su servicio en la catedral de Canterbury en marzo de 2026, dijo el Gobierno.

Como monarca, Carlos es el gobernador supremo de la Iglesia de Inglaterra, un papel establecido en el siglo XVI cuando el rey Enrique VIII rompió con la Iglesia católica.

La Iglesia de Inglaterra lleva sin líder desde el pasado noviembre, cuando Justin Welby dimitió por un escándalo de encubrimiento de abusos a menores.

Mullally está casada con Eamonn y tiene dos hijos adultos.