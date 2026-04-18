Presidente del Parlamento iraní dice que un acuerdo final con EU está "lejos"

Las negociaciones de paz entre Irán y Estados Unidos han "registrado avances", pero un acuerdo final "continúa lejos", afirmó el sábado el poderoso presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf.

"Aún estamos lejos de cerrar el debate", declaró Qalibaf en una entrevista con la televisión iraní. El presidente del parlamento participó la semana pasada en las negociaciones con Estados Unidos en Islamabad.

"Hemos registrado avances en las negociaciones, pero permanecen numerosas divergencias y ciertos puntos fundamentales siguen pendientes", agregó.

Durante el encuentro de Islamabad, el de más alto nivel desde la Revolución Iraní de 1979, "subrayamos que no tenemos absolutamente ninguna confianza en Estados Unidos", sostuvo Qalibaf.

"Estados Unidos debe tomar la decisión de ganarse la confianza del pueblo iraní", expresó, y agregó que "deben renunciar al unilateralismo y al espíritu de imposición en su enfoque del diálogo".

Afirmó que Irán solo aceptó el alto el fuego de dos semanas iniciado el 8 de abril porque Estados Unidos lo había pedido.

"Estábamos victoriosos sobre el terreno, el enemigo no había cumplido ninguno de sus objetivos e Irán también tenía el control del estrecho de Ormuz", aseguró. "Si aceptamos el alto el fuego fue porque ellos habían aceptado nuestras demandas".