Papa León XIV critica los elevados paquetes salariales de empresas al estilo de Musk

El papa León XIV criticó los paquetes salariales que las empresas ofrecen a los ejecutivos, con sueldos mucho más altos que los de sus empleados, en extractos de su primera entrevista con los medios de comunicación publicada el domingo, citando el reciente plan de compensación de Tesla de 1 billón de dólares para su CEO, Elon Musk.

León XIV, originario de Chicago, también habló sobre las Naciones Unidas, sus décadas trabajando como misionero en Perú, cómo se ha ido adaptando al papel de Sumo Pontífice y sus esperanzas de paz en el sangriento conflicto de tres años entre Ucrania y Rusia.

Ha mostrado un estilo más reservado que su predecesor, el papa Francisco, que a menudo concedía entrevistas, y prefiere hablar a partir de textos preparados. Los extractos del domingo fueron publicados en el sitio de noticias católicas Crux.

"CEOs que hace 60 años podrían haber estado ganando de cuatro a seis veces más de lo que los trabajadores están recibiendo (...) 600 veces más (ahora)", dijo el Santo Padre en la entrevista, realizada a finales de julio para una próxima biografía.

"Ayer (salió) la noticia de que Elon Musk va a ser el primer billonario del mundo", dijo. "¿Qué significa eso y a qué viene? Si eso es lo único que sigue teniendo valor, entonces estamos en un gran problema".

León XIV, elegido el primer papa estadounidense por los cardenales del mundo en mayo para sustituir a Francisco, criticó que la ONU ya no es capaz de fomentar una diplomacia multilateral eficaz.

"Las Naciones Unidas deberían ser el lugar donde se tratan muchos (...) asuntos", dijo León XIV. "Por desgracia, parece ser generalmente reconocido que las Naciones Unidas, al menos en este momento, ha perdido su capacidad de reunir a la gente sobre cuestiones multilaterales".

Al convertirse en Papa, León XIV dijo que al principio se sentía más preparado para dirigir a los 1,400 millones de católicos del mundo en asuntos espirituales, pero menos preparado para desempeñar un papel importante en la escena diplomática mundial.

"El aspecto más novedoso de este trabajo es que me han colocado en el nivel de líder mundial", dijo el Santo Padre. "Estoy aprendiendo mucho y me siento muy desafiado, pero no abrumado. En eso he tenido que saltar a la parte más profunda de la piscina muy rápidamente".