La ONU y la UE condenan los "ataques" contra la flotilla con ayuda para Gaza

La ONU y la Unión Europea condenaron el miércoles los "ataques" frente a las costas griegas contra la flotilla que se dirige con ayuda humanitaria a Gaza, mientras que Italia y España movilizaron a la zona fragata de ayuda "por si fuera necesario".

Los "ataques" contra la flotilla "deben cesar y los responsables de estas violaciones deben rendir cuentas", declaró el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, exigiendo una investigación "independiente" sobre lo sucedido.

"Israel está intentando asustar y callar a la gente que se moviliza por Palestina", acusó la ambientalista sueca Greta Thunberg, a bordo de la flotilla, en una conferencia de prensa en Instagram.

Esta flotilla busca llegar a la Franja de Gaza, devastada tras casi dos años de guerra entre Israel y el movimiento islamista Hamás, para entregar ayuda humanitaria y "romper el bloqueo israelí", tras dos intentos previos repelidos por Israel en junio y julio.

Los activistas propalestinos de la flotilla afirmaron el miércoles haber sido atacados cerca de la costa de Grecia por "múltiples drones" que causaron explosiones en algunos de sus barcos. El movimiento ya había denunciado otros ataques con drones el 9 de septiembre, cerca de Túnez.

Italia y España movilizan asistencia

En un comunicado, la flotilla Global Sumud ("sumud" significa "resiliencia" en árabe), aseguró que fue atacada con "dispositivos explosivos e incendiarios" y "sustancias químicas". Además, aseguró que sus dispositivos de comunicación de emergencia fueron neutralizados.

Una portavoz de la Comisión Europea tachó de "inaceptable" cualquier ataque contra la flotilla. "Debe respetarse la libertad de navegación de conformidad con el derecho internacional", sostuvo.

Italia, por su parte, movilizó a la zona una fragata para "garantizar asistencia a los ciudadanos italianos en la flotilla" y realizar operaciones de rescate si fuera necesario. Unos sesenta italianos, incluyendo cuatro diputados, viajan en la flotilla, compuesta de 51 buques. A bordo van también varios cientos de activistas de 45 países.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, condenó los ataques con drones, pero también afirmó que la flotilla era una iniciativa "peligrosa e irresponsable" para entregar ayuda que su gobierno podía transportar en solo unas horas.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció que su país enviará el jueves una embarcación para asistir a la flotilla. "Estamos preocupados, y es por eso que estamos desplegando un barco para garantizar, por si fuera necesario, que nuestros ciudadanos puedan ser rescatados y traídos de vuelta a España", dijo durante una conferencia de prensa en Nueva York.

13 ataques

Según la activista alemana de derechos humanos Yasemin Acar, cinco barcos fueron atacados durante la noche y se contabilizaron "entre 15 y 16 drones". Por su parte, el diputado polaco Franek Sterczewski declaró en X que se habían producido "13 ataques" contra un total de 10 barcos, y que tres de ellos habían resultado "dañados".

La guardia costera griega informó a AFP que una lancha patrullera de la agencia fronteriza de la UE Frontex se había acercado a una embarcación y no había encontrado indicios de daños.

La flotilla partió hace varias semanas de Barcelona con la intención de entregar asistencia al asolado territorio palestino. A su bordo viajan, además de Thunberg, otras personalidades, como la actriz francesa Adèle Haenel o el activista brasileño Thiago Avila.

El movimiento tiene como objetivo "abrir un corredor humanitario y poner fin al genocidio en curso del pueblo palestino" en el contexto de la guerra entre Israel y Hamás, según sus organizadores. Israel anunció el lunes que no permitiría su llegada.

La guerra en Gaza estalló tras el ataque del movimiento islamista palestino Hamás en suelo israelí el 7 de octubre de 2023, que causó la muerte de 1,219 personas, en su mayoría civiles, según datos oficiales.

En agosto, la ONU declaró el estado de hambruna en el territorio palestino, sometido a un estricto bloqueo por parte de Israel desde hace casi dos años. Al menos 65,000 personas, en su mayoría civiles, han muerto a causa de las represalias israelíes en la Franja de Gaza, según el Ministerio de Salud del territorio, gobernado por Hamás.