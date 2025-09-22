México pide fin a la guerra en Gaza y urge a implementar la solución de dos Estados

En la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, llamó a la comunidad internacional a emprender acciones colectivas para poner fin a la “desgarradora guerra” en Gaza, tras el reconocimiento de que se ha cometido un genocidio en la Franja por parte de la Comisión Internacional Independiente que investiga en el territorio palestino ocupado.

Durante su intervención en la Conferencia Internacional de Alto Nivel para el Arreglo Pacífico de la Cuestión de Palestina y la Implementación de la Solución Biestatal, el canciller subrayó que México respalda un alto al fuego definitivo y la liberación de los rehenes.

“Se necesita un arreglo justo, pacífico y duradero, basado en la implementación efectiva de la solución de dos Estados que permita un futuro seguro y próspero para todos los países de la región”, expresó.

De la Fuente destacó la urgencia de detener la crisis humanitaria y de iniciar trabajos de recuperación y reconstrucción en Gaza, donde ya se ha confirmado la declaratoria de hambruna. En este sentido, reiteró que la seguridad a largo plazo de palestinos e israelíes dependerá de una solución política que garantice la convivencia.

El canciller reconoció las gestiones de los países mediadores y señaló que cualquier resolución justa y duradera debe apoyarse en “narrativas que humanicen el problema, contrarresten la división y promuevan la aceptación del otro”.