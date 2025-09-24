Presidente Boric quiere juicio contra Netanyahu

Naciones Unidas. El presidente de Chile, Gabriel Boric, afirmó ayer 23 de septiembre, en la ONU que no quisiera ver al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, "destrozado por un misil", sino enfrentado a un juicio internacional por el "genocidio" en Gaza.

En su último discurso como mandatario ante la ONU, Boric pronunció una dura condena contra el gobierno israelí.

"No quiero ver a Netanyahu destrozado por un misil junto a su familia. Quiero ver a Netanyahu y a los responsables del genocidio contra el pueblo palestino enfrentados a un tribunal de justicia internacional", aseguró el mandatario ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

"Son miles los seres humanos inocentes que pierden la vida solo por ser palestinos (…) Gaza es una crisis global porque es una crisis de la humanidad", agregó.

Sobre el tema palestino, el presidente francés Emmanuel Macron desafió a Trump a acabar con la guerra en Gaza si aspira a ganar el Premio Nobel de la Paz.

"Hay alguien que puede hacer algo, y ese es el presidente estadounidense", afirmó el jefe de Estado francés en una entrevista desde Nueva York, al día siguiente de su reconocimiento de un Estado palestino.

Trump tiene que "presionar al gobierno de Israel", ya que es EU quien le suministra "armas que permiten llevar a cabo la guerra en Gaza", a diferencia de Francia.

Otro presidente que pidió un “proceso penal” contra un gobernante fue el colombiano Gustavo Petro, pero por los ataques a lanchas en el Caribe.

Petro insistió en que los muertos no eran los grandes capos de los cárteles, que en realidad "viven" en Miami y "son vecinos del presidente de los Estados Unidos".

Bachelet, nominada

Boric aprovechó la máxima tribuna global para lanzar la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU.

"Michelle Bachelet no sólo es una figura ampliamente conocida y respetada en el ámbito global. Es una mujer con una biografía profundamente coherente con los valores que inspiran a esta organización", señaló el mandatario.