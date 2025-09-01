ONU exige investigar violaciones de derechos humanos en protestas en Indonesia

Naciones Unidas ha exigido este lunes realizar "investigaciones prontas, exhaustivas y transparentes" sobre las posibles violaciones de Derechos Humanos en el marco de las protestas que están teniendo lugar en Indonesia y que se han saldado por el momento con seis muertos.

"Seguimos de cerca la oleada de violencia en Indonesia en el contexto de las protestas nacionales contra las asignaciones parlamentarias, las medidas de austeridad y el presunto uso de fuerza innecesaria o desproporcionada por parte de las fuerzas de seguridad", ha declarado la portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Ravina Shamdasani.

La portavoz ha hecho hincapié en que las autoridades deben defender los derechos de reunión pacífica y la libertad de expresión, al tiempo que mantienen el orden de conformidad con los estándares internacionales.

"Todas las fuerzas de seguridad, incluidas las militares cuando se despliegan en funciones de aplicación de la ley, deben cumplir con los principios básicos sobre el uso de la fuerza y de armas de fuego por parte de los agentes del orden", ha recordado.

A su vez, ha recalcado "la importancia del diálogo para abordar las preocupaciones de la ciudadanía" y ha subrayado que "es importante" que se permita a los medios de comunicación informar sobre lo ocurrido con libertad e independencia.