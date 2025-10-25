Pakistán advierte de una "guerra abierta" con Afganistán si fracasan las conversaciones

El ministro de Defensa paquistaní dijo el sábado que cree que Afganistán quiere la paz, pero que si no se llega a un acuerdo durante las conversaciones en Estambul significará una "guerra abierta", días después de que ambas partes acordaron un alto el fuego tras enfrentamientos fronterizos.

Las conversaciones de Estambul, que comenzaron el sábado y se espera que continúen hasta el domingo, son el último intento de Pakistán y Afganistán de evitar la violencia tras los peores enfrentamientos fronterizos desde que los talibanes tomaron Kabul en 2021.

El objetivo de las conversaciones es diseñar un mecanismo para hacer cumplir el alto el fuego de Doha a más largo plazo.

Khawaja Muhammad Asif dijo que no habían habido incidentes en los cuatro o cinco días transcurridos desde el acuerdo de alto al fuego, y que ambas partes estaban cumpliendo la tregua.

"Tenemos la opción, si no hay acuerdo, de una guerra abierta con ellos", dijo en declaraciones televisadas en Pakistán. "Pero he visto que quieren la paz".

Los enfrentamientos estallaron a principios de mes después de que Islamabad exigió a los talibanes que pusieran freno a los militantes que, según ellos, atacan Pakistán desde santuarios situados dentro de Afganistán.

Pakistán lanzó ataques aéreos al otro lado de la frontera y ambas partes intercambiaron fuego intenso, matando a decenas de personas y provocando el cierre de cruces clave que siguen cerrados.

Islamabad acusa a Kabul de dar refugio a militantes que atacan a las fuerzas paquistaníes. Los talibanes rechazan la acusación y dicen que las operaciones militares de Pakistán violan la soberanía afgana.