Ciudad sueca de Gotemburgo suspende el tráfico aéreo por presencia de drones

Las autoridades suecas han suspendido el tráfico aéreo en la ciudad sueca de Gotemburgo, en la costa occidental del país nórdico, por la presencia de drones en el aeropuerto de Landvetter, en el marco del aumento de este tipo de incidentes en el continente europeo.

La Administración de Aviación Civil indicó que han observado vehículos aéreos no tripulados sobre las 18:00 horas (tiempo local) y que, por tanto, el tráfico aéreo se ha suspendido de inmediato, por lo que los vuelos están siendo desviados a otras partes del país.

"Todavía no sabemos cuántos vuelos se verán afectados durante la noche", ha sostenido el portavoz de la Administración de Aviación Civil, Bjorn Stavas, en declaraciones recogidas por la cadena de televisión sueca SVT.

La Policía se ha desplazado al lugar de los hechos para recabar testimonios e "intentar determinar" el motivo de la presencia de drones en las inmediaciones del aeropuerto, según explicó el portavoz Johan Hakansson.