Trump buscará poner fin a unas atrocidades “tremendas” en el conflicto de Sudán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, condenó las "atrocidades tremendas" en la guerra civil de Sudán y dijo que trabajaría con Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Egipto para poner fin al conflicto.

"Están ocurriendo atrocidades tremendas en Sudán. Se ha convertido en el lugar más violento de la Tierra y, asimismo, en la mayor crisis humanitaria", afirmó Trump en su red Truth Social, poco después de prometer al príncipe heredero de Arabia Saudita que se involucraría en el conflicto.

Naciones Unidas ha pedido repetidamente una mayor atención a esta guerra que ha causado la muerte de decenas de miles de personas y ha desplazado a casi 12 millones desde su inicio en abril de 2023.

En un foro empresarial antes de hacer su publicación en Truth Social, Trump afirmó este miércoles que va a "trabajar" para poner fin a la guerra en Sudán.

Desde abril de 2023, Sudán sufre un conflicto entre el ejército sudanés y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR).

"Su majestad (el príncipe heredero saudita, Mohamed bin Salmán) desea que haga algo muy importante en relación con Sudán. No estaba en mis planes involucrarme en ello, pensaba que era algo descabellado y fuera de control", declaró Trump.

"Pero veo lo importante que es para usted y para muchos de sus amigos aquí presentes. Y vamos a empezar a trabajar en Sudán", afirmó.