Misiles rusos golpean Ucrania y dañan oficinas de la UE y Reino Unido

Rusia bombardeó Ucrania con misiles mortíferos y ataques de drones a primera hora del jueves en un ataque arrollador que, según el presidente Volodímir Zelenski, fue la respuesta de Moscú a los esfuerzos diplomáticos para poner fin a su guerra.

Al menos 18 personas, entre ellas cuatro niños, murieron en la capital, según informaron representantes de la administración municipal. Al salir el sol, los equipos de rescate excavaron en un bloque destrozado de la orilla izquierda de Kiev y sacaron al menos dos cadáveres de entre los escombros.

Los ataques dañaron la delegación de la Unión Europea y las oficinas del Consejo Británico en la ciudad, según las autoridades. La Unión Europea y Londres convocaron a los enviados rusos para protestar. No se informó de víctimas en ninguno de los dos lugares.

"Rusia elige la balística en lugar de la mesa de negociaciones", dijo Zelenski en la red social X, pidiendo nuevas sanciones a Rusia. "Elige seguir matando en lugar de poner fin a la guerra."

Rusia dijo que su ataque había alcanzado instalaciones industriales militares y bases aéreas, y que Ucrania también había atacado objetivos rusos. El Kremlin dijo que seguía interesado en proseguir las conversaciones de paz.

Moscú ha negado sistemáticamente haber atacado a civiles. Las autoridades ucranianas afirman que decenas de civiles han muerto en ataques rusos contra zonas densamente pobladas en los últimos meses, y miles desde el comienzo de la guerra.

Durante el ataque a Kiev, se escucharon explosiones y nubes de humo cubrían el cielo nocturno. Los drones zumbaban en el aire.

El alcalde Vitali Klitschko lo describió como uno de los mayores ataques contra la ciudad de los últimos meses. Al menos 38 personas resultaron heridas en el asalto, que duró varias horas y causó daños en edificios de todos los distritos de la ciudad, según las autoridades.

En todo el país, el ejército ucraniano dijo que los ataques rusos afectaron a 13 localidades. El operador de la red nacional, Ukrenergo, dijo que las instalaciones energéticas habían sido atacadas, provocando cortes de electricidad.

Un impulso de Kiev y sus aliados para poner fin a la invasión que Moscú inició en febrero de 2022 ha dado pocos resultados, a pesar de las reuniones entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y sus homólogos ucranianos y rusos.

Rusia ha intensificado los ataques aéreos contra pueblos y ciudades ucranianas alejados de la línea del frente y ha impulsado una ofensiva demoledora en gran parte del este en un intento de presionar a Ucrania para que ceda territorio.

Otro sombrío recordatorio

"Este es otro sombrío recordatorio de lo que está en juego. Demuestra que el Kremlin no se detendrá ante nada para aterrorizar a Ucrania, matando ciegamente a civiles e incluso atacando a la Unión Europea", dijo a la prensa en Bruselas la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Dijo que dos misiles habían impactado cerca de la oficina con 20 segundos de diferencia.

Los países de la UE presentarán en breve un decimonoveno paquete de sanciones contra Rusia y están estudiando cómo utilizar los activos rusos congelados para ayudar a Ucrania, añadió.

El primer ministro británico, Keir Starmer, condenó el asalto, que, según dijo, había dañado el edificio del British Council. "Putin está matando a niños y civiles y saboteando las esperanzas de paz", escribió en la red social X.

La Fuerza Aérea ucraniana afirmó haber derribado 563 de los 598 drones y 26 de los 31 misiles lanzados por Rusia en un ataque que abarcó todo el país.

Uno de los ataques dañó un nudo ferroviario en la región de Vinnytsia, en el centro de Ucrania, donde, según las autoridades, un ataque contra infraestructuras críticas había dejado sin electricidad a 60,000 residentes.

Las autoridades ucranianas han advertido de que Rusia intensificará sus ataques contra la red energética del país a medida que se acerque el invierno.

El Ministerio de Defensa ruso dijo que los sistemas de defensa antiaérea rusos interceptaron y destruyeron 102 drones ucranianos durante la noche, que habían atacado al menos siete regiones.

La fuerza ucraniana de drones dijo que había alcanzado las refinerías de petróleo de Afipsky y Kuybyshevskyi como parte de ese ataque.

Rusia añadió que sus fuerzas habían utilizado una lancha rápida no tripulada para dañar y hundir un barco de reconocimiento ucraniano el jueves en la desembocadura del río Danubio.

Dmitro Pletenchuk, portavoz de la marina ucraniana, dijo que el ataque había causado la muerte de una persona y que varias más habían resultado heridas o desaparecidas. No hizo comentarios sobre el lugar del ataque.

Los puertos del Danubio son de vital importancia para Ucrania, ya que sirven de alternativa a los puertos del mar Negro, a través de los cuales se importa combustible y otros cargamentos críticos para el país.