Milei, bajo sospecha por estafa con criptomoneda

Buenos Aires. Una comisión investigadora del Congreso argentino, encabezada por legisladores opositores al presidente Javier Milei, concluyó el martes que la promoción de una criptomoneda difundida por el mandatario en febrero podría constituir una “estafa”, tras pérdidas millonarias registradas entre inversores.

En su informe, la comisión de la Cámara de Diputados señaló que “los hechos analizados serían compatibles con una presunta estafa” y atribuyó “responsabilidad política” tanto a Milei como a su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia.

El documento será remitido al Congreso, que deberá evaluar si el presidente incurrió en “mal desempeño en el ejercicio de sus funciones”.

El caso se originó cuando Milei publicó en la red X un mensaje sobre el proyecto de criptomoneda $LIBRA. Aunque luego se retractó, el valor del activo —hasta entonces desconocido— se disparó y posteriormente se desplomó, generando pérdidas por varios millones de dólares entre inversores locales y extranjeros.

El mandatario rechaza haber promovido la moneda y afirma que solo la “difundió”. “Soy un tecnooptimista fanático y quiero que Argentina se convierta en un hub tecnológico”, manifestó al defenderse, asegurando que “por querer ayudar a un argentino me comí un cachetazo”.

Seguimiento, en vilo

Se han elevado decenas de denuncias contra Milei y contra los involucrados en el proyecto LIBRA, algunas de ellas en Estados Unidos. Todas fueron centralizadas por una jueza y un fiscal encargados de la investigación.

La comisión parlamentaria indicó que ya remitió sus conclusiones a la Justicia para que se integren al expediente.

El futuro del seguimiento legislativo del caso es incierto. Desde el 10 de diciembre, con la renovación del Congreso tras las elecciones de medio término, Milei contará con un Parlamento más afín y menos proclive a sostener la pesquisa.

Los diputados tampoco lograron interpelar al mandatario ni a su hermana, quienes no acudieron a las citaciones.