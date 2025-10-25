Melissa se transforma en huracán y avanza con fuerza; Jamaica se prepara para su llegada

La tormenta tropical Melissa se ha fortalecido hasta convertirse en huracán y se espera que alcance al menos la categoría 4, informó el sábado el Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados Unidos.

Se anticipa que la tormenta, que se intensifica rápidamente, causará estragos en el Caribe, con inundaciones catastróficas, deslizamientos de tierra y marejadas ciclónicas en Jamaica y el sur de La Española hasta principios de la próxima semana, lo que obligará a las autoridades y a los residentes a prepararse.

El huracán Melissa se encuentra a unos 210 kilómetros al sureste de Kingston y a unos 400 kilómetros al suroeste de Puerto Príncipe en Haití, dijo el CNH en su último aviso.

Los vientos máximos sostenidos aumentaron a cerca de 150 kilómetros por hora.

"Insto a todos mis conciudadanos a que estén preparados", dijo el primer ministro jamaicano, Andrew Holness, durante una rueda de prensa en Kingston, en la que añadió que "toda Jamaica se verá afectada" durante varios días.

Holness aconsejó a los habitantes de zonas bajas como Port Royal, en Kingston, que evacuaran, pero no emitió una orden obligatoria.

Evan Thompson, director principal del Servicio Meteorológico de Jamaica, dijo que se espera que Melissa toque tierra en Jamaica como tormenta de categoría 4 el martes, y permanezca durante cinco días. Los huracanes de categoría 4 tienen vientos sostenidos de 209 a 241 kilómetros por hora.

"Hoy es realmente el último día para hacer lo que hay que hacer en el exterior", dijo Thompson.

La gente de Jamaica se apresuraba a conseguir provisiones y proteger sus hogares, mientras los pescadores y vendedores de Kingston corrían para preparar sus barcos y vender sus mercancías antes de que llegue la tormenta.

"Cuando avanza despacio, es lo peor, porque nadie sabe lo que viene después", dijo Diane Thompson, una vendedora local de hierbas. "Esta mañana le he pedido a Dios que vea si puede hacer retroceder la tormenta. Porque pase lo que pase, no podemos controlarla".

El CNH dijo que la tormenta se está moviendo actualmente hacia el oeste a 6 kilómetros por hora y predice de 38 a 76 centímetros de lluvia en Jamaica y el sur de La Española con un posible máximo local de 101 centímetros.

Se espera que el este de Cuba reciba de 15 a 30 centímetros y 45 centímetros en algunos lugares.

En la costa sur de Jamaica se esperan marejadas ciclónicas de hasta 3,96 metros acompañadas de olas grandes y destructivas.

En la costa sureste de Cuba se esperan importantes marejadas ciclónicas a principios de la próxima semana, añadió la agencia.