Lectura 1:00 min
Macron advierte a Israel: Ofensiva o anexión no frenarán reconocimiento de Palestina
Emmanuel Macron pidió a Israel evitar ofensivas y anexiones, al subrayar que nada detendrá el reconocimiento del Estado palestino.
El presidente francés Emmanuel Macron advirtió el martes a Israel contra cualquier "ofensiva" o "intento de anexión" de territorios, al afirmar que nada de eso detendrá el movimiento de reconocimiento del Estado palestino.
"Ninguna ofensiva, intento de anexión y desplazamiento de poblaciones detendrá la dinámica que hemos creado con el Príncipe heredero y a la que ya se han unido numerosos socios", dijo al informar sobre una conversación con el heredero al trono saudí Mohammed Bin Salman.
Te puede interesar
La decisión estadounidense de no otorgar visas a los representantes palestinos para la Asamblea General de la ONU "no es aceptable", añadió.
El mandatario francés pidió que se revierta esa medida y permitan una representación palestina tal como establece el acuerdo de la organización.