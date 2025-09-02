Buscar
Geopolítica

Macron advierte a Israel: Ofensiva o anexión no frenarán reconocimiento de Palestina

Emmanuel Macron pidió a Israel evitar ofensivas y anexiones, al subrayar que nada detendrá el reconocimiento del Estado palestino.

El conflicto entre Israel e Irán, desencadenado el 13 de junio por un ataque israelí sin precedentes contra su gran rival regional, entró este lunes en su undécimo día.REUTERS

AFP

El presidente francés Emmanuel Macron advirtió el martes a Israel contra cualquier "ofensiva" o "intento de anexión" de territorios, al afirmar que nada de eso detendrá el movimiento de reconocimiento del Estado palestino.

"Ninguna ofensiva, intento de anexión y desplazamiento de poblaciones detendrá la dinámica que hemos creado con el Príncipe heredero y a la que ya se han unido numerosos socios", dijo al informar sobre una conversación con el heredero al trono saudí Mohammed Bin Salman.

La decisión estadounidense de no otorgar visas a los representantes palestinos para la Asamblea General de la ONU "no es aceptable", añadió.

El mandatario francés pidió que se revierta esa medida y permitan una representación palestina tal como establece el acuerdo de la organización.

