Lula dice a Europa que espera firmar el acuerdo UE-Mercosur este año

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva espera que el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) se firme "a fin de este año", según manifestó a la presidenta de la Comisión Europea.

La Comisión puso en marcha esta semana el proceso de ratificación del tratado comercial, que enfrenta la reticencia de Francia y tendrá que ser aprobado por los 27 países del bloque y el Parlamento Europeo.

En un diálogo de 20 minutos con Ursula von der Leyen, Lula "saludó" que el ejecutivo europeo haya validado el acuerdo, primer paso antes de someterlo a los estados miembros y eurodiputados, según una nota oficial.

El mandatario de izquierda "manifestó la expectativa de que el acuerdo pueda ser firmado a fin de este año, durante la cumbre del Mercosur en Brasil". Desde que concluyeron las negociaciones entre la UE y el Mercosur en diciembre, sectores agrícolas europeos -y en especial franceses- se mostraron muy críticos.

París reitera desde hace años sus reservas sobre el acuerdo, que considera una potencial amenaza para su producción de reses, aves, azúcar y biocombustibles. Para tranquilizar a Francia, Bruselas prometió completar el tratado con un "texto jurídico" que refuerce las medidas de salvaguardia para "los productos europeos sensibles".

Lula pidió este viernes a Von der Leyen que "cualquier reglamentación sobre salvaguardias que sea adoptada internamente por la UE esté en plena conformidad con el espíritu y los términos pactados en el acuerdo". De aprobarse, el tratado UE-Mercosur abarcará un mercado de más de 700 millones de personas.