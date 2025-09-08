Kicillof reanima a la izquierda argentina

Buenos Aires. La cruda del día después dejó al partido del presidente argentino, Javier Milei, en la lona luego de que sufriera una dura derrota ante la oposición peronista en las elecciones legislativas provinciales de Buenos Aires, de enorme peso en la antesala de elecciones parlamentarias de medio término el 26 octubre.

El peronismo de centroizquierda reunido en Fuerza Patria se posicionó como ganador con el 47.28% de los votos, contra 33.71 del oficialista La Libertad Avanza (LLA).

"Hoy (domingo) hemos tenido una clara derrota", dijo Milei en el búnker de su partido en la ciudad de La Plata, la capital provincial 50 km al sur de Buenos Aires. Pero "no se retrocede ni un milímetro en la política de gobierno”. El presidente prometió una “autocrítica” y atribuyó el traspié a errores políticos.

Su tono fue más sobrio que el de costumbre y, a diferencia de su usual teatralidad, no subió al escenario con rock sonando de fondo sino en silencio.

La provincia de Buenos Aires, gobernada por el peronista de centroizquierda Axel Kicillof, aporta más del 30% del PIB argentino y reúne el 40% del padrón electoral nacional. La elección renueva 23 puestos en el Senado y 46 en Diputados de la Legislatura provincial.

Pero más allá de los escaños en disputa, los comicios eran seguidos de cerca por su simbolismo en medio de las turbulencias políticas y económicas que enfrenta el gobierno.

La diferencia entre el peronismo opositor y LLA fue mucho mayor a la prevista por la mayoría de las encuestas, con una participación que alcanzó el 62% del electorado.

El ambiente en cambio era festivo en el búnker de Fuerza Patria y el gobernador Kicillof fue recibido con vítores y cantos que pregonaban "¡Se siente, Axel presidente!".

"Milei, el pueblo te dio una orden, no podés gobernar para los de afuera, para las corporaciones, para los que más tienen. Goberná para el pueblo", dijo el gobernador en su discurso de victoria.

"No se puede desfinanciar la salud, la educación, la ciencia y la cultura en Argentina", prosiguió, refiriéndose a los draconianos recortes de gastos emprendidos por Milei.

En tanto, decenas de personas se congregaron frente al apartamento en Buenos Aires donde cumple prisión domiciliaria condenada por corrupción la expresidenta Cristina Kirchner, líder del peronismo opositor, quien se asomó al balcón a saludar cuando se conocieron los resultados.

“Trampolín”

El dato de la provincia "por lo menos nos da una esperanza de que las cosas mejoren porque la verdad que estamos mal, muy mal", dijo Luciana Merialdo, una simpatizante de Kirchner, en el lugar.

"Aunque sea una elección provincial, es sin duda el verdadero trampolín para los comicios nacionales de octubre, ya que miden fuerzas en el mayor distrito del país. Interpretamos que de este resultado en Buenos Aires habrá una gran interacción para elegir diputados y senadores (nacionales) el mes que viene", dijo el analista político Guillermo Farina.

El sostenido enfrentamiento conceptual entre el libertario Milei y Kicillof puso a estos comicios en el ojo de atención política y financiera (ver sección Mercados), ya que el resultado producirá indefectiblemente definiciones en ambos partidos.

La izquierda respira a través de la provincia de Buenos Aires.