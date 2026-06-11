Irán cierra el estrecho de Ormuz; EU, ataca

Washington. Estados Unidos afirmó la noche del miércoles haber completado una nueva oleada de bombardeos contra Irán, que respondió con ataques a bases de Washington en la región y la amenaza de apuntar contra cualquier barco que transite por el estrecho de Ormuz.

Mientras el presidente Donald Trump prometió aún más ataques si no se llega a un acuerdo de paz.

El Comando Central del ejército anunció que los ataques habían concluido unas cuatro horas después de haber comenzado a la medianoche en Teherán, y afirmó en una publicación en X que los objetivos incluían “capacidades de vigilancia militar, sistemas de comunicación y emplazamientos de defensa aérea en todo Irán”.

“Los ataques responden a la agresión continua e injustificada de Irán”, declaró el Centcom.

Medios iraníes reportaron explosiones en la costa sur del país, cerca de Ormuz, vía clave para el tránsito de hidrocarburos y donde las fuerzas estadounidenses ya habían golpeado el martes instalaciones de defensa aérea, radares y otras infraestructuras.

Tras estas hostilidades, el ejército iraní anunció de inmediato que atacaría cualquier embarcación que atraviese ese estrecho, y anunció que ahora estará "completamente cerrado a cualquier tipo de barco, incluidos los petroleros y los buques mercantes".

La Armada iraní, citada por los medios del país, incluso informó que "dos buques que intentaban cruzar ilegalmente" esa vía fueron "atacados".

Sin embargo, las fuerzas de Washington desmintieron que Ormuz esté obstruido: "REALIDAD: Los buques comerciales continúan transitando por el estrecho esta noche".

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán anunció a primera hora del jueves que había lanzado contraataques contra 18 objetivos militares estadounidenses en bases aéreas de Kuwait y Bahréin, y el Ministerio del Interior de Bahréin informó que se habían activado las sirenas.

Trump declaró el miércoles por la noche a la cadena Fox News que altos funcionarios de Irán lo habían llamado por teléfono para pedirle que detenga los bombardeos contra su territorio, una afirmación que fue negada de inmediato por el ejército ideológico iraní.

Antes de los nuevos ataques, el republicano había advertido que Estados Unidos iba a golpear "muy duro" a Irán, tras acusar a Teherán de burlarse de Washington.

Bajo fuego

En Kuwait, el ejército afirmó enfrentarse a "objetivos aéreos hostiles" sin precisar su procedencia.

Las autoridades en Baréin dijeron haber interceptado varios ataques, mientras que el ejército jordano reportó la destrucción de cinco misiles que se dirigieron a una base estadounidense.

Además, Trump anunció que las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo una "misión encubierta" que permitió el tránsito de 100 millones de barriles de petróleo por el estrecho de Ormuz.

"El mes pasado ordené a nuestras fuerzas armadas que realizaran una misión encubierta en apoyo de los buques cisterna y otros buques comerciales en el estrecho de Ormuz. Hoy me complace anunciar que estos esfuerzos han dado como resultado el paso de 100 millones de barriles de petróleo por el estrecho", escribió en su red Truth Social.