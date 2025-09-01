La inflación energética de América Latina y el Caribe se situó en el 1.26% interanual en el mes de junio

La inflación energética de América Latina y el Caribe correspondiente al mes de junio se situó en el 1.26% interanual, según los datos divulgados por la Organización Latinoamericana de Energía (Olade).

En tasa mensual, la inflación energética se incrementó hasta el 0.05% en junio desde el 0% registrado en el mes de mayo, un aumento que responde a que la mitad de los 20 países analizados han experimentado una inflación positiva o nula.

A nivel anual, este indicador ha mostrado leves incrementos desde marzo, pero en junio descendió hasta el 1.26% frente al 2.26% obtenido en el mismo mes en 2024.

Al mismo tiempo, la inflación de los precios de la energía en la OCDE fue positiva y alcanzó el 0,92% como consecuencia de que 24 de los 38 países miembros registraron tasas anuales negativas que oscilaron entre el -0.35% y el -9.5%.