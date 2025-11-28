Hackers de Corea del Norte roban 30 millones de dólares a la mayor plataforma de intercambio 'cripto' de Corea del Sur

El grupo de hackers norcoreanos conocido como 'Lazarus' ha robado, supuestamente, criptomonedas por valor de 44,500 millones de wones (30.3 millones de dólares) a la plataforma de intercambio 'cripto' Upbit, la más grande de Corea del Sur.

Según ha informado la agencia 'Yonhap' citando fuentes conocedoras del caso, las autoridades surcoreanas registrarán 'in situ' las instalaciones de Upbit para aclarar si 'Lazarus' estuvo, finalmente, detrás del ataque.

En este sentido, el operador de Upbit, Dunamu, confirmó el pasado jueves una transferencia no autorizada de activos vinculados a la criptodivisa Solana. Dunamu ha indicado que cubrirá el monto defraudado al completo con fondos propios.

"En lugar de atacar el servidor, es posible que los piratas informáticos hayan comprometido las cuentas de los administradores o se hayan hecho pasar por ellos para realizar el envío", ha afirmado un funcionario del Gobierno.

El método de sustracción se asemeja a un robo de Ethereum por 58,000 millones de wones (39.5 millones de dólares) cometido en 2019 contra Upbit y que se sospecha que también estuvo orquestado por Corea del Norte.

El régimen de Kim Jong Un realiza este tipo de operaciones secretas para obtener divisas con las que financiar su maltrecha economía, muy castigada por las sanciones internacionales.