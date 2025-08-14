Estados Unidos destaca 10 avances clave en la cooperación con México

La Embajada de Estados Unidos en México presentó un balance de los primeros tres meses de cooperación bilateral bajo la administración del presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio, destacando avances en seguridad fronteriza, combate al crimen organizado y prosperidad económica compartida.

En su declaración 90 Días de Colaboración: 10 Logros para Construir Países más Seguros, Más Fuertes y Más Prósperos, el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, aseguró que la relación con el gobierno de Claudia Sheinbaum atraviesa “su momento más sólido”, gracias a esfuerzos conjuntos para frenar el tráfico ilegal de armas, drogas como el fentanilo y la trata de personas, al tiempo que se agiliza el comercio legal y se fortalecen los vínculos económicos.

“Cada píldora de fentanilo incautada es una vida salvada; cada arma retirada, una familia protegida”, destacó el diplomático en redes sociales.

Entre los 10 logros resaltados se encuentran: la reducción de la migración irregular a niveles récord y la ausencia de liberaciones de migrantes en la frontera sur estadounidense; el traslado de 55 criminales de alto perfil relacionados con cárteles; el descenso de muertes por fentanilo en Estados Unidos.; y un incremento notable en incautaciones de esa droga en México. También se informó sobre un acuerdo ambiental histórico para sanear las playas de Tijuana–San Diego, golpes financieros a organizaciones criminales, y la designación de cárteles como organizaciones terroristas, lo que amplía las facultades legales para combatirlos.

Otros hitos incluyen la creación de una nueva Unidad Fronteriza en Sonora como modelo para reforzar la seguridad, la coordinación internacional para garantizar una Copa Mundial de la FIFA 2026 segura, y el uso de tecnología avanzada para enfrentar al crimen organizado transnacional.

“El trabajo conjunto en estos 90 días ha salvado vidas, protegido familias y abierto oportunidades de prosperidad”, afirmó Johnson, quien subrayó que la cooperación se basa en respeto mutuo y responsabilidad compartida.