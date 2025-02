Por primera vez el presidente de Estados Unidos, líder del mundo occidental, ha pronunciado palabras que saludamos, comenta el embajador de Rusia en México Nikoláy V. Sofínskiy a El Economista. La entrevista se realizó antes de la reunión entre Marco Rubio y Serguéi Lavrov, cabezas de la política exterior de EU y Rusia, respectivamente. A petición de la embajada de Rusia, las preguntas fueron formuladas y enviadas por escrito.

—¿Cómo cambia el panorama de la guerra con el regreso de Donald Trump a la presidencia de EU?

Veamos cómo evolucionan los acontecimientos. Ya se han llevado a cabo las primeras conversaciones entre el presidente Vladímir Putin y el presidente de EU. También está prevista una reunión personal. Quisiera destacar que, por primera vez, un líder occidental, y no cualquier líder, sino el presidente de EU, líder del mundo occidental, ha pronunciado palabras que, en general, saludamos. Por primera vez, el problema de la OTAN se ha señalado como un asunto que EU está dispuesto a discutir seriamente.

—¿Cuáles son los riesgos para Rusia si la guerra se prolongara por más tiempo?

Hablando de los riesgos, estos existen tanto para Rusia como para el mundo entero. La crisis ucraniana demuestra claramente la naturaleza hipócrita de la política occidental, donde los países de la OTAN interpretan el principio de seguridad indivisible únicamente a través del prisma de sus propios intereses, que deben ser atendidos por el resto del mundo. Este enfoque de los países de la OTAN es extremadamente peligroso y genera riesgos para toda la humanidad.

—¿Qué condiciones requiere Rusia para negociar con Ucrania?

Si hablamos específicamente sobre las condiciones para la paz, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, las ha detallado claramente. Estas incluyen la retirada de las tropas ucranianas de los territorios de las repúblicas de Donbás, así como de las regiones de Zaprozhie y Jersón; el reconocimiento de estos territorios y de Crimea como parte de Rusia; la renuncia de Ucrania a unirse a la OTAN y la confirmación de su estatus no nuclear. Además, deben garantizarse plenamente los derechos, libertades e intereses de los ciudadanos de habla rusa en Ucrania, así como el levantamiento de las sanciones.

—¿Rusia desea llegar auténticamente a un acuerdo de paz?

Rusia nunca ha rechazado la posibilidad de negociaciones de paz, pero estas deben basarse en los términos acordados en Estambul en 2022 (que posteriormente fueron descartados por orden de Londres), y no en "demandas efímeras". Por lo tanto, para responder a su pregunta, los patrocinadores del régimen de Kiev deben dejar de financiar a Ucrania y obligarla a detenerse.

Corea del Sur ha informado que tropas de Corea del Norte se han retirado luego de las bajas que han sufrido.

Es difícil comentar rumores. Además, me gustaría agregar que los militares occidentales han estado operando en Ucrania durante mucho tiempo. Esto forma parte de la guerra híbrida de la OTAN y la Unión Europea contra nuestro país, y somos plenamente conscientes de ello.

—¿Han habido interacciones con el Gobierno de la presidente Claudia Sheinbaum para buscar la paz?

No, no ha habido contactos de este tipo. Sin embargo, apreciamos los enfoques equilibrados de México para resolver los problemas mundiales basados en los principios del multilateralismo, la no injerencia, el respeto del derecho internacional y la solución pacífica de las controversias. En términos generales, Rusia valora mucho los esfuerzos de los países del Sur Global.