Costa Rica desarticula al cartel del "Pecho de rata"

Las autoridades judiciales de Costa Rica reportaron la ejecución del mayor operativo policial en la historia del país, que llevó a la desarticulación de un cartel local liderado desde un pueblo caribeño por un hombre que en marzo fue extraditado a Estados Unidos.

Más de 1,500 agentes policiales ejecutaron 97 allanamientos en distintas partes del país para detener a 41 personas y decomisar bienes por un valor de casi 22 millones de dólares, informó en un video el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto.

"Es el más grande. Nunca habíamos hecho tantos allanamientos con nuestros oficiales en colaboración con fiscales del Ministerio Público y cuerpos policiales del Poder Ejecutivo. Es histórico", dijo Soto sobre el resultado de meses de investigaciones con colaboración de la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA).

Las autoridades aseguran que con su fuerte despliegue en el caso llamado "Riverside" desarticulan a uno de los principales grupos locales operadores del narcotráfico internacional, causantes de la peor crisis de inseguridad en el país centroamericano conocido por su tranquilidad y por atraer a millones de turistas cada año.

El operativo se basó en una extensa investigación policial sobre los negocios millonarios de la organización local aliada de un grupo colombiano llamado "Los costeños", informó el OIJ.

El líder era un hombre llamado Edwin López, alias "Pecho de rata", entregado a autoridades estadounidenses el 20 de marzo junto al exministro de Seguridad y exmagistrado Celso Gamboa.

Ambos fueron capturados el 23 de junio de 2025, semanas después de entrar en vigor una reforma legislativa que hizo posible entregar a costarricenses sospechosos de narcotráfico a autoridades de otros países.

Dos policías penitenciarios, dos exfutbolistas y una modelo son parte de los detenidos y deberán responder por algunos de los delitos mencionados por el Ministerio Público para este caso, como tráfico nacional e internacional de drogas, tráfico de armas, tenencia de explosivos, introducción de drogas a centros penitenciarios, legitimación de capitales y asociación ilícita.

Entre los bienes decomisados hay maquinaria de construcción, vehículos de lujo, seis hoteles, un redondel de toros, un restaurante, casas para alquiler turístico, un gimnasio y una cancha de fútbol, además de varias fincas con cientos de reses.