Alibaba recurre a la justicia de EU para limpiar su nombre ante el Pentágono

Alibaba 9988.HK, el gigante chino de la tecnología y el comercio electrónico, demandó al Gobierno de Estados Unidos por haber sido incluida en una lista de empresas chinas que el Departamento de Defensa relacionó con el ejército de ese país.

La demanda se presentó ante el tribunal federal de San José (California) después de que el Pentágono ampliara el 8 de junio su lista negra de supuestas "empresas militares chinas" a 188 entidades, lo que refleja la preocupación de que el ejército chino pueda recurrir al sector privado de ese país para lograr avances.

Se acusó a Alibaba de ser un "colaborador de la fusión entre lo militar y lo civil en la base industrial de defensa china" a través de su afiliación con el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China. El Pentágono también afirmó que Alibaba está indirectamente afiliada al regulador de activos estatales de China, conocido como SASAC.

"Estas afirmaciones carecen de fundamento tanto de hecho como de derecho", declaró Alibaba.

"Alibaba está dirigida por un consejo de administración independiente, ninguno de cuyos miembros tiene afiliación militar alguna", prosiguió. "Sus productos y servicios están diseñados para el comercio minorista, la logística y las tecnologías de la información empresarial, no para armas, defensa o inteligencia".

La demanda solicita la exclusión de Alibaba de la lista.

Un portavoz del Pentágono se negó a hacer comentarios, alegando que la agencia no se pronuncia sobre litigios pendientes.

En virtud de la legislación estadounidense reciente, el Pentágono no podrá contratar a empresas incluidas en la lista negra a partir de este mes, ni adquirir sus productos o servicios a través de terceros a partir de 2027.

La inclusión en la lista no implica sanciones formales.

Otras empresas que se han incorporado a la lista este mes son el buscador de Internet Baidu 9888.HK, los fabricantes de automóviles BYD 002594.SZ y NIO 9866.HK, y la empresa de biotecnología WuXi AppTec 603259.SS. WuXi presentó una demanda similar a la de Alibaba el 11 de junio.

Alibaba calificó esta designación como arbitraria y caprichosa, y afirmó que ya ha causado un daño irreparable.

"Para muchas empresas estadounidenses, Alibaba es la principal puerta de entrada al mercado chino", señaló.

"Calificar a Alibaba de 'empresa militar china' equivale a tacharla de instrumento del ejército chino y de amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos".