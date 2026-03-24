Colombia confirma 69 muertos por accidente de avión militar; 57 personas resultaron heridas

⁠Un total de 69 efectivos ⁠de las Fuerzas Armadas de Colombia murieron en el accidente de un avión Hércules C-130 ⁠que, con 126 personas ⁠a bordo, se precipitó a tierra en el sur del país después de despegar de un aeropuerto de la selva amazónica, informaron el martes las autoridades militares.

El siniestro, el más grave en la historia reciente de la aviación militar en Colombia y que dejó 57 personas heridas, se registró el lunes cerca del municipio de Puerto Leguízamo, en el departamento del Putumayo, en la frontera con Perú.

Los heridos fueron trasladados a diferentes hospitales, según informaron las Fuerzas Militares en un comunicado, mientras que los restos de los fallecidos se enviaron ⁠al Instituto de Ciencias Forenses ⁠en Bogotá para ⁠ser identificados y posteriormente entregados a sus familias.

Las ⁠Fuerzas Militares, con el apoyo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y de la empresa fabricante estadounidense Lockheed Martin, iniciaron una investigación para tratar de establecer las causas de la catástrofe aérea.

El avión de la Fuerza ⁠Aeroespacial Colombiana transportaba tropas y carga entre los municipios de Puerto Leguízamo y Puerto Asís.