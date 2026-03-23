Avión de la Fuerza Aérea de Colombia cae con militares a bordo; investigan causas

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó este lunes que un avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana sufrió un accidente mientras despegaba de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo.

La información fue dada a conocer por el funcionario a través de su cuenta en X, donde señaló que la aeronave transportaba tropas de la Fuerza Pública al momento del siniestro.

“Con profundo dolor informo que un avión Hércules de nuestra Fuerza Aérea sufrió un trágico accidente mientras despegaba de Puerto Leguízamo (Putumayo), cuando transportaba tropas de la Fuerza Pública”, escribió Sánchez.

El ministro agregó que unidades militares ya se encuentran en el lugar de los hechos, aunque advirtió que por ahora no se ha determinado con precisión el número de víctimas ni las causas del accidente.

Desde el Ministerio de Defensa Nacional se indicó que el accidente registrado en Putumayo está siendo verificado en terreno por las autoridades competentes. Además, aseguraron que cualquier avance será comunicado oportunamente a través de los canales oficiales.

Según indicó el Ministerio, también fueron activados todos los protocolos de atención para asistir a las víctimas y a sus familias, así como para poner en marcha la investigación correspondiente. La entidad subrayó además que detrás de los uniformados hay familias que hoy atraviesan momentos difíciles, por lo que pidió respeto y sensibilidad frente a la situación.

Sánchez expresó además sus condolencias a los familiares de las personas afectadas e hizo un llamado a evitar especulaciones mientras las autoridades consolidan la información oficial sobre lo ocurrido. “Es un evento profundamente doloroso para el país. Que nuestras oraciones acompañen y alivien en alguna medida el dolor”, concluyó el ministro.

Además, el presidente Gustavo Petro también se pronunció sobre el accidente y aseguró que la renovación del armamento de las Fuerzas Militares ha sido una decisión aplazada desde hace años. En un mensaje publicado en su cuenta de X, afirmó que las dificultades burocráticas en la administración militar han impedido concretar compras estratégicas y avanzar en procesos clave para modernizar la capacidad operativa.

Petro advirtió que en este caso “es la vida de los jóvenes la que se pone en juego” y pidió acelerar la compra de helicópteros, aviones de carga y tropa, fusiles, vehículos con blindaje nacional y otros equipos militares. También expresó su deseo de que no haya muertos en el accidente y sostuvo que la fuerza pública ha venido perdiendo capacidad desde hace años por no modernizar por completo su armamento.