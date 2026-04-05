Candidato derechista de Colombia denuncia "interceptaciones ilegales" de Petro

El candidato favorito de la derecha para las elecciones presidenciales de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció el domingo que denunciará al mandatario izquierdista Gustavo Petro ante la justicia y organismos internacionales por supuestas "interceptaciones ilegales".

Petro mencionó en la red social X haber tenido acceso a informes de inteligencia sobre "conversaciones" entre De la Espriella y directivos de una empresa que, según el mandatario, se encargará del preconteo de votos para las elecciones generales del 31 de mayo, en las que el país escogerá a su sucesor.

El excéntrico abogado derechista respondió que la información proviene de "interceptaciones ilegales", sin precisar de qué tipo, y dijo ser víctima de una "persecución".

Anunció también que denunciará a Petro ante organismos internacionales, el gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea, en un video publicado en sus redes sociales.

Petro asegura que la compañía que maneja el software del preconteo es una fachada de Thomas Greg & Sons, que tuvo por varios años el contrato público para la fabricación de pasaportes hasta que su gobierno encargó esta tarea a la imprenta del Estado.

El mandatario ya ha levantado dudas sobre un supuesto "fraude" en el proceso electoral, fraguado por la compañía encargada del preconteo.

Esta vez afirmó que el candidato derechista está "intercambiando la devolución del contrato de pasaportes" para dicha empresa "a cambio de ciertos algoritmos que le aseguren la presidencia".

De la Espriella niega conocer a los directivos de la compañía y su campaña solicitó a la fiscalía abrir una investigación tras la "admisión pública (...) sobre interceptaciones a las comunicaciones" del candidato, según dijo en un comunicado.

Petro busca mantener a la izquierda en el poder con la candidatura del senador Iván Cepeda, favorito en las encuestas, seguido por De la Espriella.

La coalición oficialista ya se llevó una primera victoria en marzo al posicionarse como la principal fuerza en el Senado tras las elecciones legislativas.