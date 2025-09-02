Bolsonaro intentó implantar una dictadura: juez

Brasilia. Un juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil acusó el martes al expresidente Jair Bolsonaro y a siete de sus excolaboradores de haber intentado instaurar una “verdadera dictadura” en el país, tras un presunto golpe de Estado contra Luiz Inácio Lula da Silva luego de las elecciones presidenciales del 2022.

Además, el tribunal inició la fase de sentencia en el histórico juicio por golpismo contra el exmandatario y los otros implicados, quienes enfrentan la posibilidad de condenas superiores a 40 años de prisión.

“Lamentamos que en la historia republicana brasileña se haya intentado de nuevo un golpe de Estado (…) pretendiendo la instalación de un estado de excepción y de una verdadera dictadura”, declaró el juez Alexandre de Moraes al presentar el informe final del caso.

El exmandatario conocerá su sentencia la próxima semana, junto a la de siete coacusados, entre ellos exministros y altos mandos militares.

Bolsonaro, en arresto domiciliario, no estaba presente en la sala en Brasilia y tampoco tiene previsto acudir al resto de las sesiones.

Sin presiones

El tribunal supremo ignorará "presiones internas o externas", dijo De Moraes, sancionado por Estados Unidos como represalia por el proceso al expresidente.

El líder de la derecha brasileña clama su inocencia y se considera víctima de una "persecución política".

Su juicio abrió una crisis entre Brasil y Estados Unidos.

Invocando una "caza de brujas" contra su aliado, el presidente estadounidense Donald Trump impuso el 6 de agosto aranceles punitivos a las exportaciones brasileñas.

Es la primera vez que un ex jefe del Estado brasileño enfrenta acusaciones de este tipo.