Petróleo Brent supera los 119 dólares tras ataques contra instalaciones energéticas en Oriente Medio

Los ⁠precios de referencia del petróleo Brent superaron los 119 dólares por barril ⁠la mañana de este jueves, después de que Irán atacó instalaciones energéticas en todo Oriente Medio a raíz del bombardeo israelí contra su yacimiento de gas de South Pars, lo que supone ⁠una grave escalada del conflicto.

A ⁠las 10:26 GMT, los futuros del Brent ganaban 7.39 dólares, o un 6.9%, hasta los 114.77 dólares el barril, después de avanzar más de 10 dólares más temprano, hasta tocar un pico de 119.13 dólares, cerca del máximo de tres años y medio registrado el 9 de marzo.

El West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) subía 27 centavos, o un 0.3%, a 96.59 dólares por barril, tras mejorar casi 4 dólares antes, a 100.02 dólares.

El WTI ha estado cotizando con su mayor descuento respecto al Brent en 11 años.

La Reserva Federal mantuvo las tasas de interés sin cambios el miércoles, pronosticando una mayor inflación a medida que las autoridades monetarias evalúan el impacto de la guerra.

Israel atacó el yacimiento de gas iraní de South Pars, en una acción en la que no participaron ni Estados Unidos ni Qatar, según dijo el presidente Donald Trump a última hora del miércoles. South Pars es el sector iraní del mayor yacimiento de gas natural del mundo, que Irán comparte con Doha -aliado de Washington- al otro lado del golfo Pérsico.

QatarEnergy indicó el miércoles que los ataques ⁠con misiles iraníes contra Ras Laffan, donde se ⁠encuentran las principales plantas de gas natural ⁠licuado de Qatar y las mayores del mundo, causaron "daños extensos". Los precios del gas en Europa ⁠se dispararon hasta alcanzar su nivel más alto en más de tres años.

Arabia Saudita afirmó que interceptó y destruyó cuatro misiles balísticos lanzados en la víspera hacia Riad y un intento de ataque con drones contra una instalación de gas.

La refinería SAMREF de Saudi Aramco, en la que Exxon tiene una participación, situada en el puerto de Yanbu, en el mar Rojo, también fue objeto de un ataque aéreo ⁠este jueves.

Las operaciones de carga de petróleo en el puerto se vieron interrumpidas, pero ya se han reanudado.