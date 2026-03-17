Autoridades de Irak reportan nuevo ataque en las inmediaciones de la embajada de EU en Bagdad

Las autoridades iraquíes informaron de un nuevo ataque contra la Embajada de Estados Unidos en la Zona Verde de seguridad de Bagdad, el área fortificada donde también se encuentran las principales sedes del Ejecutivo iraquí.

Fuentes de seguridad citadas por la agencia iraquí de noticias Shafaq confirmaron "un nuevo ataque con dron en las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos en la Zona Verde del centro de Bagdad a primera hora del miércoles (tiempo local)".

Las mismas fuentes señalaron que los sistemas de defensa antiaérea no han logrado interceptar el dron, que ha terminado impactando en las cercanías del complejo diplomático, sin que haya informaciones sobre víctimas por el momento.

Esta nueva agresión se produce después de que en la pasada noche la capital iraquí fuese escenario de varios ataques contra la Embajada de Estados Unidos y un hotel. En respuesta, el Gobierno de Irak rechazó "cualquier intento de atacar a las misiones diplomáticas" en el país.

Irak se ha visto afectado tanto por bombardeos de Estados Unidos e Israel a instalaciones y grupos proiraníes en el país como por los ataques lanzados por Irán en represalia por la ofensiva sorpresa contra su territorio, a la que se han unido milicias iraquíes próximas a la República Islámica que han atacado la Embajada estadounidense en Bagdad en varias ocasiones desde el comienzo del conflicto el 28 de febrero.

De hecho, en la madrugada de este miércoles (tiempo local), las milicias proiraníes Resistencia Islámica en Irak han emitido un comunicado en el que aseguran haber perpetrado más de cien operaciones dirigidas contra bases estadounidenses "dentro y fuera de Irak" desde que comenzó la guerra, como venganza por la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, en el primer día de la ofensiva de Israel y Estados Unidos.