Caracas. La fórmula encabezada por el excandidato presidencial, Henrique Capriles Radonski, y el diputado a la Asamblea Nacional (AN), Stalin González, retiró su participación en las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre con el objetivo de presionar más para lograr mejores condiciones electorales, así como aplazar el proceso.

“Esta elección tiene que ser postergada, exigimos que sea postergada. Queremos darle opción a nuestra gente, pero no hay condiciones en este momento, como bien lo dice la Unión Europea. Hay una posibilidad: mover la elección, ¿por qué no hacerlo? Si hay observación, va a haber participación. Eso es lo que hemos peleado esta semana. Si no posponen, no hay manera”, manifestó en una rueda de prensa transmitida desde sus redes sociales.

El anuncio llega tras la visita de una misión de la Unión Europea (UE) a Caracas que buscaba propiciar mejores condiciones para realizar la contienda.

El exgobernador del Estado Miranda sostuvo que “se necesita una observación internacional que permita auditar todo el proceso, una observación calificada”.

Decenas de partidos de oposición se niegan a participar en la votación con el argumento de que está amañada a favor del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Capriles agradeció la visita de la misión de la UE y pidió el aplazamiento de las elecciones porque dijo que era una forma de conseguir una observación europea al voto y eventualmente que sea reconocido su resultado abriendo camino a una posible solución a la larga crisis del país.

El excandidato presidencial sorprendió a Juan Guaidó el mes pasado al anunciar que sí participaría en la contienda de diciembre, llevándose duras críticas del grupo político del presidente de la Asamblea. Una más de Capriles.