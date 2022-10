“Ucrania en la OTAN: escalada”

“Los objetivos de la operación especial siguen siendo los mismos - proteger a las personas que han sido objeto de abusos y genocidio por parte del régimen de Kiev durante ocho años”,

Víktor Koronelli, embajador de Rusia en México.

El mundo teme el uso de armas nucleares en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Sobre el tema, el embajador de Rusia en México, Viktor Koronelli recuerda en entrevista con El Economista, vía correo electrónico, lo dicho por el presidente Putin: “Una guerra nuclear no puede desencadenarse, no puede haber ganadores”.

—¿Veremos a Rusia sentarse en una mesa de negociación con Ucrania?

—El Presidente Vladimir Putin ha declarado repetidamente la disposición de Rusia a las negociaciones. El problema es que el régimen de Kiev está bajo el control total de sus patrocinadores occidentales cuyo interés consiste en prolongar el conflicto en Ucrania. De hecho, utilizan Ucrania como herramienta para debilitar y contener el desarrollo de Rusia, así como respaldar la industria militar de la OTAN, suministrando armamentos al país. En marzo pasado los negociadores de Rusia y Ucrania casi llegaron a un acuerdo, pero en cierto momento el Occidente le prohibió a Kiev seguir el diálogo. Los representantes de así llamado Occidente colectivo Josep Borrell y Liz Truss dijeron que el conflicto debe resolverse en el campo de batalla. Como resultado, las propuestas rusas de arreglo remitidas a la parte ucraniana en abril pasado siguen sin respuesta.

Como ya mencionamos respondiendo a la primera pregunta el 30 de septiembre el presidente Zelensky firmó un decreto que prohíbe oficialmente las negociaciones con Rusia. Al mismo tiempo, estamos convencidos de que la tarea consiste no sólo en alcanzar un acuerdo, sino obtener garantías de su implementación posterior por Kiev. De lo contrario, será lo mismo que con los Acuerdos de Minsk, firmados en 2014 y aprobados por una Resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Durante ocho años Kiev no ha cumplido nada de lo acordado. El conflicto tendrá que acabar algún día. ¿No es mejor que concluya ahora?

Zelensky firmó un decreto que prohíbe oficialmente las negociaciones con Rusia. Al mismo tiempo, estamos convencidos de que la tarea consiste no sólo en alcanzar un acuerdo, sino obtener garantías de su implementación posterior por Kiev. De lo contrario, será lo mismo que con los Acuerdos de Minsk, firmados en 2014 y aprobados por una Resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Durante ocho años Kiev no ha cumplido nada de lo acordado.

—¿La adhesión de las cuatro regiones ucranianas no son una violación al derecho internacional? Occidente no reconoce la proclamación. ¿Rusia se está aislando del mundo?

Los referendos se llevaron a cabo respetando plenamente las normas y los principios del derecho internacional. El pueblo de Donbás y del sur de Ucrania ejerció su derecho a la autodeterminación de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, los Pactos Internacionales de Derechos Humanos de 1966, el Acta Final de Helsinki de la CSCE de 1975. Además hay que recordar el dictamen de la Corte Internacional de Justicia de Kosovo de 22 de julio de 2010, que confirmó el hecho de que la declaración unilateral de independencia de una parte de un Estado no viola ninguna norma del derecho internacional.

Hablando del pensamiento colonial del Occidente, vale la pena recordar el referéndum de las Malvinas en 2013, cuando la voluntad del pueblo, y no las disputas territoriales de Argentina, fue el factor determinante. Cuando el derecho a la autodeterminación contradice los intereses geopolíticos de Occidente - como en el caso de la libre expresión de la voluntad de los residentes del Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyie-, se olvida, y se imponen sanciones ilegales por ejercer este derecho.

Más de un centenar de observadores internacionales de México, Italia, Alemania, Venezuela, y Letonia que supervisaron la votación, también han declarado legítimo el resultado.

Tras la adhesión de las cuatro regiones ucranianas, ¿cuáles son los siguientes pasos de Rusia contra Ucrania?

Los objetivos de la operación especial siguen siendo los mismos - proteger a las personas que han sido objeto de abusos y genocidio por parte del régimen de Kiev durante ocho años.

Rusia reconstruirá definitivamente las ciudades y pueblos destruidos, las viviendas, las escuelas, los hospitales, los teatros y los museos, restaurará y desarrollará las empresas industriales, las fábricas, las infraestructuras, los sistemas sociales, de pensiones, de salud y de educación.

—¿Rusia usaría el arma nuclear? Existe temor en el mundo.

La actitud de Rusia es clara y bien conocida, el presidente Putin la expuso repetidamente – una guerra nuclear nunca debe desencadenarse, no puede haber ganadores en ella. Es lamentable que últimamente escuchamos una retórica “nuclear” por parte de muchos líderes de los países occidentales. El canciller francés Jean-Yves Le Drian declaró que Rusia debe recordar que Francia tiene sus propias armas nucleares. La primera ministra británica Liz Truss dice que no tiene problemas con apretar el "botón nuclear". El presidente de Ucrania Zelensky en enero pasado, antes del inicio de operación especial, anunció su deseo de obtener armas nucleares. En lo que se refiere a Rusia, tenemos una Doctrina sobre las bases de la política estatal en materia de disuasión nuclear. Es un documento abierto en el que claramente están estipulados los casos en los que se permite utilizar armas nucleares.

—A principios de mes hubo un sabotaje a los dos gasoductos Nord Stream. Ambos países se señalan.

Creo que es obvio para todos los que se benefician de esto.

Me gustaría llamar la atención sobre las amenazas a la seguridad de los oleoductos. El sabotaje cometido en el gasoducto Nord Stream 1 y 2 es nada menos que un acto de terrorismo internacional, cuyas consecuencias podrían ser importantes para los pueblos de Europa durante esta temporada del invierno.

Occidente está haciendo todo lo posible para ocultar a los verdaderos organizadores y autores de este acto terrorista internacional.

De entrada, queremos recordar que unas semanas antes del inicio de la operación militar especial, el presidente estadounidense Biden dijo: "Si Rusia invade, es decir, si sus tanques y tropas vuelven a cruzar la frontera ucraniana, no habrá más Nord Stream 2, acabaremos con él". Creo que todo el mundo ha visto la imagen de la explosión de los últimos días. Pero justo después del incidente, el ex ministro polaco de Defensa y Asuntos Exteriores, Radek Sikorski, tuiteó una foto del accidente del oleoducto y agradeció directamente a Estados Unidos este sabotaje. Escribió: “Gracias, Estados Unidos”.

Consideramos que las acciones para dañar los oleoductos son un sabotaje deliberado contra una instalación de infraestructura energética crítica de la Federación de Rusia. Un atentado que difícilmente podría haberse producido sin la participación de entidades estatales o controladas por el Estado.

—Sobre el cierre de fronteras en la Unión Europea a turistas rusos, ¿en qué o cómo afecta esto al país y a sus ciudadanos?

Con tales acciones la propia Unión Europea se aísla del mundo exterior, nivelando las relaciones comerciales y los lazos personales entre la población de Europa y Rusia. Además, tales medidas contra los ciudadanos de la Federación de Rusia es una violación de las “normas civilizadas", ampliamente reproducidas en Occidente.

—Es evidente que hay rusos que quieren dejar el país, ¿vaticinan un éxodo de rusos ante la movilización de reservistas así como la prolongación de la guerra?

En Rusia rige el principio de la libertad de circulación y cada persona puede salir del país de una manera libre. Por otro lado, si el ciudadano ruso es sujeto a la obligación de servicio militar en el marco de la movilización parcial él forma parte del Ejército ruso en estricta conformidad con la legislación nacional.

—Todo parece indicar que Ucrania ingresará a la OTAN próximamente.

Como es bien sabido, la no ampliación de la OTAN, incluido el no ingreso de Ucrania, fue un punto clave de las propuestas rusas sobre las garantías mutuas de seguridad que se abordaron durante las negociaciones con representantes de Estados Unidos y de la Alianza a finales del año 2021. Lamentablemente, nuestras legítimas preocupaciones no fueron tomadas en serio por Occidente, lo que llevó a Rusia a iniciar la operación militar especial el 24 de febrero de este año.

Por lo que hemos visto, hasta ahora solo un puñado de países miembros de la OTAN se han pronunciado a favor del ingreso acelerado de Ucrania, mientras que las voces más poderosas dentro de la Alianza, incluido su secretario general y su principal “patrocinador”, Estados Unidos han dicho que todavía no llega el momento para esta decisión, la misma que requiere del consenso entre todos sus miembros.

Por eso pienso que la solicitud de Kiev es simplemente una maniobra retórica pensada para ejercer presión a Rusia y pedir más ayuda militar al Occidente. Es bien claro que la adhesión de Ucrania a la OTAN exacerbaría aún más las contradicciones existentes y llevaría a una escalada del conflicto a dimensiones catastróficas. Esperemos que no falten líderes sensatos dentro de la Alianza que también lo entienden.

perla.pineda@eleconomista.mx