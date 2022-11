Sameh Shoukry prevé que el 16 de noviembre se presenten los acuerdos de la COP27

Después de una semana de encuentros de primer nivel, sobre todo políticos, la organización de la COP27 prevé que será el próximo miércoles 16 de noviembre cuando se presenten acuerdos concretos de la cumbre climática cuyo punto clave es el mecanismo de financiamiento para las pérdidas y daños, que hasta ahora no está establecido.



En una sesión en la que se revisaron los avances, el canciller de Egipto y presidente de la COP27, Sameh Shoukry, reiteró la necesidad de concretar un resultado que sea consistente con el espíritu de implementación de la COP27 y que permita cumplir los compromisos climáticos.



“Todavía queda mucho trabajo por delante si queremos lograr resultados significativos y tangibles de los que podamos estar orgullosos. Ahora debemos cambiar de marcha y complementar las discusiones técnicas con un compromiso político de alto nivel”, dijo Shoukry.



Luego de consultar con las partes y los grupos involucrados en las negociaciones, el presidente de la COP27 estableció un programa de trabajo para lograr acuerdos; en ese sentido habrá: negociaciones técnicas continuas sobre temas clave bajo los órganos rectores hasta el final del martes 15 de noviembre; consultas continuas de la presidencia sobre todos los temas en discusión. Las consultas ministeriales se centraron en las cuestiones políticas clave que requieren resoluciones a partir del miércoles 16 de noviembre.



Al dirigirse al pleno, el presidente de la COP27 dijo que tendrán la tarea de trabajar juntos para lograr conclusiones exitosas, esto incluirá, entre otras cosas, medidas de mitigación, adaptación, pérdidas y daños, agricultura, género, y respuesta.

Sector agropecuario latinoamericano se une a las negociaciones

El aumento de la inseguridad alimentaria y la situación climática global son dos crisis conectadas que plantean una enorme amenaza al planeta y deben ser abordadas en forma conjunta y urgente, dijeron los ministros de Agricultura de las Américas en un inédito consenso presentado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 27) y que busca posicionar fuertemente al sector agropecuario en las negociaciones climáticas.



Para ello, lanzaron el documento “Abordando la crisis climática a través de la innovación agrícola y el liderazgo en las Américas”, que se realizó en el pabellón Casa de la Agricultura Sostenible de las Américas en Sharm El Sheik, y contó con la participación de ministros, viceministros, y altos representantes de unos 20 países.



Los altos funcionarios, Rattan Lal -mayor autoridad mundial en ciencias del suelo y enviado especial del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) a la COP27- y el director general de IICA, Manuel Otero, realizaron una advertencia sobre iniciativas y propuestas que desatienden los aportes de la agricultura a la seguridad alimentaria y al desarrollo sostenible y, en consecuencia, pueden generar además de desaprovechamiento de oportunidades un agravamiento de la crisis alimentaria y la situación de vulnerabilidad de las personas más pobres.



“Transformamos juntos esa gran agenda agroalimentaria del continente en una sola voz. Hicimos juntos un gran esfuerzo y logramos ese consenso. Defendemos que no puede haber sostenibilidad ambiental si no hay seguridad alimentaria. Los agricultores no pueden pagar el ajuste de las transformaciones. Debemos tener zonas rurales prósperas porque sin ellas la ecuación será imperfecta. Estamos dando como región una señal de gran madurez porque dentro de nuestra heterogeneidad tenemos una visión”, dijo Otero.