El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que el Congreso avanzaría el dinero para la construcción del muro antiinmigrantes en la frontera con México, para concretar más rápidamente una de sus principales promesas electorales. Donald Trump tuiteó el que México reembolsará a los contribuyentes estadounidenses por el nuevo muro fronterizo y que se usarán fondos estadounidenses "en aras de la rapidez".

"¡Los medios deshonestos no reportan que cualquier dinero gastado en la construcción del Gran Muro (por razones de rapidez) será reembolsado por México más adelante!", escribió Trump en Twitter.

La cadena CNN había difundido el jueves que el equipo de transición del presidente electo se había acercado a los congresistas republicanos para poder financiar el muro con dinero público de ser posible desde el mes de abril.

La construcción de un "muro grande, gordo y bonito" en la extensa frontera sur de Estados Unidos, se convirtió en el caballito de batalla de la campaña del magnate neoyorquino y su mención provocaba cada vez la euforia de sus seguidores en los mitines electorales.

"Quien va a pagar?", lanzaba Trump y la multitud siempre respondía: "México".

