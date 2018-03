Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos mantuvo este jueves el bloqueo sobre el decreto del presidente Donald Trump que prohíbe la entrada de refugiados y emigrantes de siete países de mayoría musulmana.

El colegiado de tres jueces federales en San Francisco ratificó así la decisión del juez James Robart de suspender temporalmente la orden ejecutiva mientras el tema es juzgado en su corte federal en Seattle.

NOTICIA: Impiden deportaciones de retenidos en aeropuertos de EU

"Mantenemos que el gobierno no mostró probabilidad de éxito en los méritos de su apelación, ni mostró que el fracaso del recurso pueda causar un daño irreparable, por lo tanto se niega la moción de emergencia", dictó la sentencia enviada a la AFP.

El polémico decreto migratorio de Trump, que entró en vigencia el 27 de enero, una semana después de tomar juramento, prohíbe el ingreso por 90 días de ciudadanos de Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen, y de refugiados por 120 días (para los sirios la medida es indefinida).

La medida fue duramente criticada por grupos pro-inmigrantes y llevó a protestas en los aeropuertos del país, donde personas eran detenidas y deportadas en medio del caos.

NOTICIA:Donald Trump empieza primeras detenciones de inmigrantes en aeropuertos

"El gobierno no ofreció ninguna prueba de que un extranjero de alguno de los países mencionados en la orden haya perpetrado un ataque terrorista en Estados Unidos", subrayó la sentencia.

"Cuando la orden ejecutiva entró en vigencia, los estados sostuvieron que las prohibiciones de viaje perjudicaron a los empleados universitarios y estudiantes de las universidades regionales, separaron familias y dejaron a los residentes de estos estados en el extranjero. Estas son lesiones importantes e incluso daños irreparables", añadió el texto.

NOTICIA: Trump cancela visas a Irán, Siria e Irak para proteger a EU de los terroristas

Robart bloqueó el decreto el 3 de febrero mientras juzga su constitucionalidad.

El presidente estadounidense prometió luchar ante la justicia luego de darse a conocer la decisión de la corte.

"NOS VEMOS EN LA CORTE, LA SEGURIDAD DE NUESTRA NACIÓN ESTÁ EN JUEGO", escribió el mandatario en su cuenta de Twitter tras el anuncio de la decisión del tribunal.

SEE YOU IN COURT, THE SECURITY OF OUR NATION IS AT STAKE!